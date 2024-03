Für BVB-Reise: Atlético schenkt Fans 200.000 Euro

IMAGO/Goal Sports Images

Atlético gastiert am 16. April beim BVB

Fußball ohne Fans im Stadion, das ist spätestens seit der Corona-Pandemie bekannt, kann man sich auch sparen. Die Bedeutung der Anhänger ist unter anderem den Verantwortlichen von Atlético Madrid bewusst, die ihren Fans im Champions-League-Gastspiel beim BVB ein ganz besonderes Geschenk bereiten.

Wenn Atlético Madrid am 16. April zum Rückspiel im Champions-League-Viertelfinale in Dortmund gastiert, werden rund 4000 Fans des spanischen Spitzenklubs mit von der Partie sein. Die Madrilenen haben das Ticket-Kontingent voll ausgereizt und reisen mit einem entsprechend großen Tross Richtung Ruhrgebiet.

Im Vorfeld des Vorverkaufs hat Atlético seinen Anhängern nun eine überaus gute Nachricht übermittelt. Wie der Verein bekanntgab, wird er für einen großen Teil der nach Dortmund reisenden Anhänger einen großen Teil der Reisekosten übernehmen.

Atlético subventioniert 1000 Fans die Reise zum BVB

Konkret bedeutet das: Atlético organisiert drei Charterflüge ins Ruhrgebiet, die Platz für rund 800 Fans bieten. Inklusive sind der Transfer vom Flughafen in die Stadt und wieder zurück sowie eine Reiseversicherung. Normalerweise würde dieses Paket pro Person 520 Euro kosten, Atlético subventioniert die Reise allerdings pro Person mit jeweils 200 Euro. Heißt: Die gesamten Reisekosten pro Person belaufen sich für die betroffenen Fans "nur" noch auf 320 Euro.

Um von dem Paket profitieren zu können, müssen die Fans ihre Reise über die offizielle Atlético-Agentur buchen. Ausdrücklich nicht in den Subventionen erhalten sind Zuschüsse für Eintrittskarten. Diese können auch in diesem Paket nur zum Vollpreis erworben werden. Da der Verein mit einem großen Andrang rechnet, wird am Ende ein Losverfahren entscheiden, wer die vergünstigten Reisepakete bekommt.

Gleichzeitig bezuschusst Atlético auch den von der offiziellen Fan-Vereinigung gecharterten Fan-Flug. Und auch hier steuert der Klub 200 pro Kopf bei. Insgesamt ermöglichen die Madrilenen somit 1000 Fans eine vergünstigte Reise. Das lässt sich der Klub in der Summe 200.000 Euro kosten.