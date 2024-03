Lewandowski lehnte wohl Mega-Angebot ab

IMAGO/Goal Sports Images

Lewandowski bleibt beim FC Barcelona

Cristiano Ronaldo, Neymar, Sadio Mané, Karim Benzema und bald auch Robert Lewandowski? Die saudi-arabische Pro League hat schon zahlreiche alternde Stars in die Wüste gelockt, doch der Ex-Torjäger des FC Bayern scheint sich vorerst weiter auf seine Aufgabe beim FC Barcelona konzentrieren zu wollen. Laut einem Medienbericht aus Spanien hat Lewandowski ein absolutes Top-Angebot abgelehnt.

Seit seinem Abschied vom FC Bayern im Sommer 2022 hat Robert Lewandowski mit dem FC Barcelona schon zahlreiche Höhen und auch einige Tiefen durchgemacht.

Gleich in seinem ersten Jahr im Barca-Trikot schoss er die Katalanen zum Titel, trug (allein) in LaLiga 23 Treffer und sieben Vorlagen bei. Auch auf internationaler Bühne zeigte sich der Angreifer treffsicher.

In seiner zweiten Saison jedoch stockte der Tor-Motor des polnischen Nationalspielers immer mal wieder.

In den letzten Wochen befand sich Lewandowski jedoch auf dem aufsteigenden Ast, auch dank seiner guten Leistungen konnte sich Barca auf Rang zwei vorschieben. Und wie es aussieht, denkt der 35-Jährige nicht daran, den Spaniern den Rücken zu kehren. Und das, obwohl das finanzstarke Saudi-Arabien zuletzt ein weiteres Mal an ihm baggerte.

Nachdem Klubs aus der saudischen Pro League schon im letzten Sommer Interesse an Lewandowski zeigten, soll es nun laut "Mundo Deportivo" einen weiteren Vorstoß gegeben haben. Laut dem Bericht der spanischen Zeitung wollte der nicht genannte Abnehmer den Polen "mit Gold überschütten".

Lewandowski denkt vorerst nur an Barca

Damit spielte "Mundo Deportivo" auf ein kolportiertes Mega-Angebot an, das Lewandowski wohl mehr als 100 Millionen Euro Gehalt garantiert hätte - und zwar im Jahr! Das wäre mehr als sechs Mal so viel, wie er laut verschiedenen Berichten in etwa bei Barca verdient.

Doch die genannte Offerte aus dem Wüstenstaat hat der Stürmer nach Informationen der spanischen Zeitung abgelehnt. Der 35-Jährige denke derzeit nicht über einen Wechsel nach.

Vielmehr will er weiter für den FC Barcelona stürmen. "Ich kenne die Mechanismen der spanischen Presse und sie sind, was sie sind", sagte er vor Kurzem dem polnischen Portal "Meczyki.pl" auf die Frage nach den vielen Spekulationen um seine Person und fügte an: "Ich weiß, wo ich nächste Saison spielen werde. Ich bleibe in Barcelona."

Lewandowskis Vertrag bei Barca ist noch bis Sommer 2026 datiert mit Option auf ein weiteres Jahr.