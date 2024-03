Bericht: FC Bayern kontaktiert Trainer-Kandidaten

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Max Eberl, neuer starker Mann des FC Bayern, muss eine neuen Trainer finden

Der FC Bayern befindet sich derzeit intensiv auf der Suche nach Nachfolger für den im Sommer vorzeitig ausscheidenden Thomas Tuchel. Hierbei haben die Münchner mehrere Kandidaten auf der Liste, unter anderem einen, dem zuletzt prophezeit wurde, er werde der "beste Coach der nächsten 20 bis 30 Jahre". Und genau dieser wurde nun kontaktiert.

Wer trainiert ab Sommer den FC Bayern? Diese Frage stellt sich derzeit nicht nur die deutsche Fußball-Welt, auch international dürften die Beobachter und Vereine genau hinschauen, wen die Münchner genau in den Fokus genommen haben und noch nehmen werden.

Neben dem derzeit dauergehandelten Leverkusener Erfolgscoach Xabi Alonso und dem bereits mehrfach genannten Zinédine Zidane wurde zuletzt auch ein rund um die Bundesliga vermutlich eher weniger bekannter Name gespielt: Roberto De Zerbi.

Dieser arbeitet seit Herbst 2022 als Trainer von Brighton & Hove Albion in der Premier League, führte den Klub in die Europa League, wo zuletzt in der Runde der letzten 16 Endstation war. Ex-Bundesliga-Spieler Kevin-Prince Boateng, der von De Zerbi damals bei US Sassuolo in Italien trainiert wurde, sagte vor Kurzem bei "Sky": "Ich denke, er wird der beste Coach der nächsten 20 bis 30 Jahre."

Roberto De Zerbi gilt als Trainerkandidat beim FC Bayern

Und genau diesen Coach soll der FC Bayern laut "Relevo.com" nun ganz genau ins Visier genommen haben. Laut dem Portal gab es "direkte Kontakte" zwischen dem Italiener und den Bayern-Verantwortlichen rund um den neuen Sportvorstand Max Eberl.

Auf Münchner Seite sei noch keine endgültige Entscheidung pro De Zerbi gefallen, er sei aber ein "interessierter Kandidat mit den passenden Eigenschaften".

De Zerbi selbst sei "vom deutschen Interesse fasziniert und geschmeichelt", heißt es weiter, will aber gleichzeitig abwarten, welche Angebote noch auf den Tisch flattern.

FC Bayern? De Zerbi wartet ab

Denn neben dem deutschen Rekordmeister wurde unter anderem auch der FC Barcelona mit ihm in Verbindung gebracht. Zuletzt soll auch eine finanziell lohnende Verlängerung bei Brighton im Raum stehen.

Der aktuelle Vertrag des 44-Jährigen ist noch bis 2026 datiert. De Zerbi besitzt allerdings laut verschiedenen Medienberichten eine Ausstiegsklausel, die ihm einen Wechsel für 14 Millionen Euro ermöglichen würde.

"Sky"-Reporter Florian Plettenberg bestätigte via X (ehemals Twitter) die Informationen von Relevo.