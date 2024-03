Oranje-Ikone schwärmt von BVB-Star Malen

IMAGO/Joris Verwijst

Die Formkurve von BVB-Star Donyell Malen zeigte zuletzt stark nach oben

Am Dienstagabend trifft Donyell Malen mit der niederländischen Nationalmannschaft auf das DFB-Team. Vor dem Klassiker (ab 20:15 Uhr, live bei RTL und auf RTL+) schwärmt Ex-Bondscoach Bert van Marwijk von den Qualitäten des BVB-Stars, der ihm in naher Zukunft auch den nächsten Schritt zutraut.

"Ich kenne ihn gut aus seiner Zeit in Eindhoven", sagte der 71-Jährige über seinen Landsmann im Gespräch mit der "Funke Mediengruppe" und ergänzte: "Er ist ein sehr schneller, gefährlicher Spieler, der Spiele für eine Mannschaft entscheiden kann, wenn er sich wohl fühlt und auf der Position eingesetzt wird, auf der er seine Qualitäten ausspielen kann. Am Anfang hat man in Dortmund nicht den echten Malen gesehen."

Zuletzt kam der 25-Jährige im BVB-Trikot immer besser in Fahrt. Auch in der Nationalmannschaft machte Malen mit seinem Treffer zum 4:0-Endstand gegen Schottland als Joker auf sich aufmerksam. "Wenn er so weitermacht kann er sicherlich noch den nächsten Schritt machen – auch zu einem Klub, der noch höher anzusehen ist als der BVB", prognostiziert der ehemalige HSV-Trainer.

Nationalmannschaft: DFB-Elf "nicht die allerbeste Mannschaft"

Weniger warme Worte hat van Marwijk hingegen für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft übrig. "Man muss sich eingestehen, nicht die allerbeste Mannschaft zu haben", sagte er mit Blick auf das Zusammentreffen mit der Elftal am Dienstagabend in Frankfurt.

"Ich denke, bin allerdings auch nicht mehr so nah dran, dass Deutschland momentan nicht die beste Generation hat", legte er nach. Das sehe man auch daran, "dass viele neue Spieler ausprobiert werden müssen. Das Schwierige ist, dass man das akzeptieren muss. Und wie in anderen Ländern bekommt zuerst der Trainer die Schuld", so der Ex-Profi weiter.

Dennoch traut van Marwijk der DFB-Elf unter gewissen Voraussetzungen eine erfolgreiche Heim-EM zu: "Es geht um Details und auch immer ein bisschen um Glück", sagte der Niederländer: "Es kann gut sein, dass in diesem Prozess nun Toni Kroos oder Manuel Neuer die letzten Puzzlestücke sind, um wieder Erfolg zu haben."