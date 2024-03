Hoffnungsvolles Update bei Harry Kane

IMAGO/Grant Hubbs

Kann Harry Kane für den FC Bayern gegen den BVB auflaufen?

BVB-Fans, -Verantwortliche und -Spieler aufgepasst: Der zuletzt noch stark angeschlagene Top-Stürmer Harry Kane vom FC Bayern könnte am Samstagabend im Klassiker gegen Borussia Dortmund wieder mit von der Partie sein. Das jedenfalls lässt ein Plan der FCB-Bosse vermuten.

Die Zeit läuft: Schon in vier Tagen empfängt der FC Bayern Borussia Dortmund in der heimischen Allianz Arena (Samstag, 18:30 Uhr). Zwar ist der so genannte Klassiker in dieser Saison kein Duell auf Augenhöhe, denn der BVB ist tabellarisch abgeschlagen. Das Duell von Meister und Vizemeister verspricht dennoch Spannung und bringt dem Sieger jede Menge Prestige.

Kein Wunder, dass die Münchner in dieser Partie gern auch auf Harry Kane zählen würden. Der Neuzugang des letzten Sommers, der in seinen bisherigen 26 Bundesliga-Spielen bereits 31 Tore erzielt (und dazu noch neun Stück vorgelegt) hat, laborierte allerdings in den letzten Tagen noch intensiv an einer Verletzung des linken Sprunggelenks, die sich dieser am vergangenen Spieltag in Darmstadt (5:2) zugezogen hatte.

Zuletzt stand Kane, der einige Tage bei der englischen Nationalmannschaft verbracht hatte, schon wieder an der Säbener Straße auf dem Trainingsplatz und arbeitete individuell. Nach Informationen der Münchner "TZ" soll Kane allerdings schon am Mittwoch wieder ins Mannschaftstraining einsteigen, so der Plan der Bosse um Trainer Thomas Tuchel.

Ein Vorhaben, das ein klares Signal an den BVB wäre. Geht alles gut und verkraftete Kanes Knöchel die Belastungen, dürfte einem Einsatz im Klassiker nichts im Wege stehen.

FC Bayern: Southgate gibt Update zu Kane

Passend dazu teilte auch Englands Nationaltrainer Gareth Southgate mit, dass der Angreifer für seinen Klub zur Verfügung stehen könnte. "Gut möglich dass er am Wochenende wieder ok ist. Es ist eine Verletzung, wegen der er nicht noch zwei oder drei Wochen ausfallen wird", sagte Southgate, der zudem erklärte, wieso Kane eigentlich zuletzt in seine Heimat zu den Three Lions gereist war.

Dass der 30-Jährige im Kreis seiner Nationalmannschaft war, sei "immer der Plan gewesen. "Ob er gegen Belgien gespielt hätte, wenn es ein Quali-Spiel gewesen wäre? Da bin ich mir nicht sicher", sagte der Coach auf eine entsprechende Frage.

"Wir hätten womöglich ein wenig mehr gepusht", setzte er mit Blick auf die heimischen Ärzte hinzu und deutete damit ebenfalls indirekt an, dass Kanes Verletzung wohl nicht allzu schwer gewesen zu sein scheint.