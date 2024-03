Sané glaubt an "sehr gute Rolle" im DFB-Team

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Leroy Sané ist derzeit auf Stippvisite beim DFB-Team (Archivbild)

Leroy Sané ist zwar offiziell kein Teil des Kaders für das Spiel gegen die Niederlande, dennoch ist der derzeit wegen einer Roten Karte gesperrte Flügelspieler des FC Bayern fest eingeplant für die Heim-EM im Sommer. Das gab Bundestrainer Julian Nagelsmann bereits zu Beginn der Woche bekannt. Nun hat sich auch Sané zu seiner aktuellen Situation in der deutsche Fußball-Nationalmannschaft geäußert und einen Ausblick gewagt.

Am Dienstagabend im Klassiker gegen Holland (20:45 Uhr bei RTL und im sport.de-Live-Ticker) muss Leroy Sané seinen DFB-Kollegen von der Tribüne aus zuschauen. Nicht, weil er dorthin verbannt worden wäre, im Gegenteil: Bundestrainer Julian Nagelsmann lud den Bayern-Star explizit - trotz dessen Zwangspause aufgrund einer Roten Karte - ein, etwas Zeit mit der Nationalmannschaft im Teamquartier in Frankfurt zu verbringen und sich das Spiel später im Deutsche Bank Park anzuschauen.

Der Kontakt soll also - Länderspielsperre hin oder her - nicht abreißen, Sané soll ein Faktor im DFB-Team bleiben.

Über seine Rolle innerhalb der Mannschaft habe er mit dem Bundestrainer allerdings bislang "noch nicht so viel gesprochen. Das werden wir aber noch, das hatte er auch angekündigt. Wir kennen uns gut, kommen sehr gut miteinander klar. Wir finden da schon eine sehr gute Rolle", erklärte Sané gegenüber "Sky".

"Man sieht die Jungs nicht allzu oft. Es geht auch um einiges, deswegen ist es wichtig, dass ich dabei bin", fügte der offensive Mittelfeldspieler an.

Nagelsmann baut auf Sané

Die erste der beiden aktuellen Testpartien hatte der 28-Jährige, nach seiner Roten Karte im November gegen Österreich, bereits verpasst, er fehlte beim 2:0-Erfolg gegen Frankreich, genau wie er es am Dienstagabend erneut muss.

"Die Mannschaft hat super gespielt, eine gute Leistung abgeliefert. Ich hoffe, das zeigen wir heute Abend wieder", sagte Sané.

Doch damit nicht genug: Auch im ersten von zwei Länderspielen unmittelbar vor der EM am 3. Juni gegen die Ukraine in Nürnberg ist Sané noch gesperrt. Dennoch baut Nagelsmann auf ihn: "Er hat eine Qualität, auf die wir nicht verzichten wollen oder verzichten können", sagte der Bundestrainer am Montag.

Erst bei der Turniergeneralprobe am 7. Juni gegen Griechenland in Mönchengladbach ist Sané wieder einsatzfähig. Eine Woche später startet die DFB-Elf in München gegen Schottland in die EURO.

Matthäus glaubt an Sanés Qualitäten

Auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus machte sich für Sané stark. "Ihn zu Hause zu lassen, wäre leichtfertig. Er wird häufig falsch eingeschätzt in der Öffentlichkeit. Natürlich hat er einen besonderen Charakter, aber das ist ein Künstler. Ein Messi oder ein Cristiano Ronaldo haben auch einen besonderen Charakter", sagte er bei einem Sponsorentermin.

"Natürlich ist es für so einen Spieler nicht einfach, von der Bank zu kommen. Aber er hat das bei Bayern schon ab und zu gezeigt, dass er dann auch da ist, wenn er auf den Platz kommt. Diese Qualität, diese Geschwindigkeit, diese Schlitzohrigkeit, die Schussstärke, auf die sollte man bei der Europameisterschaft nicht verzichten", mahnte Matthäus.