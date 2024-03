Bericht: DFB denkt über spezielle Nagelsmann-Klausel nach

IMAGO/Jan Huebner

Julian Nagelsmann (M.) könnte über die EM hinaus Bundestrainer bleiben

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) möchte gern mit Julian Nagelsmann über die EURO 2024 hinaus verlängern, das war in den letzten Tagen immer wieder zu hören. Doch offenbar denkt man bei aller Euphorie auch über ein Sicherheitsnetz in Form einer speziellen Klausel nach, falls die Heim-EM mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in die Binsen geht.

Nach den beiden Achtungserfolgen in Frankreich (2:0) und gegen die Niederlande (2:1) herrscht rund um die deutsche Fußball-Nationalmannschaft Aufbruchsstimmung und EM-Euphorie. Allen voran Julian Nagelsmann wurde zuletzt ausgiebig für seine gewagten und rigorosen Kader-Entscheidungen gelobt, die am Ende Früchte trugen.

Doch wie geht es eigentlich mit dem Bundestrainer weiter, dessen Vertrag nur bis inklusive der Heim-EM gültig ist? Der Deutsche Fußball-Bund würde gern mit dem 36-Jährigen verlängern, das betonte DFB-Präsident Bernd Neuendorf zuletzt immer wieder. Doch einige Experten warnten vor den Gefahren einer zu frühen Entscheidung für den aktuellen Bundestrainer.

"Ich glaube nicht, dass man mit Nagelsmann jetzt verlängern sollte, wenn man das Ergebnis der Europameisterschaft nicht kennt", sagte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus zuletzt bei "Sky" und schlug damit in die gleiche Kerbe wie Ex-Bundesliga-Trainer Ewald Lienen, der am Wochenende im "Doppelpass" bei "Sport1" die Schwierigkeit hervorhob, in der der DFB steckt.

"Es gibt gleich zwei [mögliche] Szenarien, die unglücklich wären: Man verlängert, und die EM geht in die Hose. Oder aber man verlängert nicht, spielt eine super EM, und Nagelsmann hat dann aber bei einem Top-Klub unterschreiben", sagte Lienen. Das Ganze sei "ein Dilemma".

Doch offenbar hat der DFB eine Lösung für dieses Dilemma parat. Denn wie "Bild" berichtet, will nach den Oster-Feiertagen mit Nagelsmann über eine Verlängerung bis zur WM 2026 sprechen.

Nagelsmann soll Bundestrainer-Amt weiter reizen

Im neuen Vertrag könnte dann eine Art Sicherheitsnetz verankert werden, von "Bild" als "Reißleinen-Klausel" tituliert. Diese Klausel könnte beinhalten, dass sich Nagelsmanns Vertrag nur dann verlängert, wenn das DFB-Team nicht in der Vorrunde der Heim-EM ausscheidet und mindestens das Achtelfinale erreicht.

Muss die Nationalmannschaft in der Runde der letzten 16 die Segel streichen, würde der DFB das hingegen wohl in Kauf nehmen und Nagelsmann bliebe trotzdem Bundestrainer, heißt es weiter.

Wie "Bild" erfahren hat, soll Nagelsmann, der immer wieder auch von einer möglichen Übernahme eines Klubs ab dem Sommer sprach, die Aussicht bis zur WM 2026 in den USA/Mexiko/Kanada Bundestrainer zu bleiben, durchaus reizen.