DFB statt BVB? Watzke-Klartext zum Nagelsmann-Poker

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Hans-Joachim Watzke will Nagelsmann als Bundestrainer halten

Die Zukunft von Bundestrainer Julian Nagelsmann über die Heim-EM hinaus ist weiter offen. Hans-Joachim Watzke ist angeblich mit dem Versuch gescheitert, den einstigen Coach des FC Bayern zum BVB zu locken. Nun hat er sich klar dafür ausgesprochen, dass Nagelsmann beim DFB bleibt.

"Der DFB sollte jetzt versuchen, mit Julian den Vertrag zu verlängern. Und wenn es dem DFB gelingt, ihn länger zu verpflichten, dann wäre es gut für den deutschen Fußball", sagte der 64-Jährige im Podcast "Spielmacher – Der EM-Talk mit Sebastian Hellmann und 360Media", der am Donnerstag erscheint.

Die konkreten Verhandlungen mit Nagelsmann will Watzke aber der operativen Führung um Geschäftsführer Andreas Rettig überlassen. "Ich halte mich da ein bisschen raus, damit niemand sagt, ich hätte da Einfluss genommen", betonte Watzke, der aktuell Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bundes ist.

Nagelsmann hatte die Nationalmannschaft im vergangenen September nach der Entlassung von Hansi Flick übernommen, aber nur einen Vertrag bis Ende Juli unterschrieben. Inzwischen soll sich der 36-Jährige bereits intensiv mit seiner weiteren beruflichen Zukunft beschäftigen.

Neben einer Verlängerung als Bundestrainer gilt auch eine Rückkehr zum FC Bayern als denkbar. Laut "Sky" ist eine Tätigkeit beim BVB derweil ausgeschlossen.

Watzke wollte Nagelsmann zum BVB lotsen

Watzke wollte den einstigen Shooting Star auf der Trainerbank schon mehrfach nach Dortmund locken. Zuletzt entflammten deshalb erneut die Gerüchte.

Nagelsmann habe klare Vorstellung, "wie man Fußball spielen sollte", lobte der Dortmunder CEO nun erneut. "Er ist sehr konzeptionell, er hat den richtigen Mix. Er war in Hoffenheim, er war in Leipzig, er war bei Bayern - Julian hat bis jetzt an jeder Stelle Erfolg gehabt. Wenn du mit drei Vereinen verschiedenster Prägung erfolgreich bist, ist es schon eine gute Visitenkarte."

Der DFB-Vize ist zudem fest überzeugt, dass unter Nagelsmann eine erfolgreiche Heim-EM gelingt und die Fans wieder Begeisterung verspüren werden.

"Ich glaube, dass die Mannschaft jetzt bereit ist, sich in die Herzen der Deutschen zu spielen. Und da die Deutschen grundsätzlich ein sehr emotionales und sehr festes Verhältnis zum Fußball haben, sind die dann auch leicht entflammbar", sagte er.

"Wenn wir jetzt gute Spiele machen, dann wird der Funke noch weiter überspringen. Und das Selbstvertrauen haben wir jetzt. Ich freue mich total auf die Euro", schloss Watzke.