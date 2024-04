Wie Barcelona mit Messi: Matthäus adelt Leverkusen

IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeyer

Lothar Matthäus ist begeistert von Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen hat am Sonntag eine fantastische Bundesliga-Saison frühzeitig mit der Meisterschaft gekrönt. Bayern-Legende Lothar Matthäus gehen bei seiner Huldigung des Teams von Xabi Alonso die Superlative aus.

Die Mannschaft das Spaniers erinnere ihn "von der Spielweise her ein bisschen an das Barcelona mit Messi, Iniesta und Xavi: Hoher Ballbesitz, schnelle Ballpassagen, One-Touch-Fußball sind auch die Stärken von Bayer 04", sagte Matthäus am Abend bei "Sky".

Zuvor hatten die Leverkusener ihren ersten Meister-Matchball mit denkwürdiger Gelassenheit genutzt und Werder Bremen beim 5:0-Heimsieg keine Chance gelassen. Schon nach dem 29. Spieltag ist die Werkself bei 16 Punkten Vorsprung nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen.

Matthäus attestierte den Rheinländern eine perfekte Saison. "Noch mehr begeistert mich die Art und Weise, mit welcher Überlegenheit, Qualität, Überzeugung und Selbstverständlichkeit die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso auftritt", so der Rekordnationalspieler weiter.

Rekord des FC Bayern in Gefahr

Der Triumphzug der Alonso-Elf ist mit dem Gewinn der Schale aber längst nicht vorbei. Im DFB-Pokal steht man im Finale gegen Zweitligist Kaiserslautern. In der Europa League steht Leverkusen nach dem Hinspiel-Erfolg gegen West Ham United schon mit einem Bein im Halbfinale.

Sogar der Punkterekord der Bundesliga scheint noch greifbar. In der Saison 2012/13 holte der FC Bayern einst 91 Zähler. Gewinnt Leverkusen die letzten fünf Spiele allesamt, stünde man bei 94 Punkten und wäre zudem der erste unbesiegte Meister der Geschichte.

"Eine Saison wie diese habe ich bisher selten von einer Mannschaft erlebt. Solch eine absolute Dominanz, nicht nur von den Ergebnissen her, hat es bisher nur vom FC Bayern unter Pep Guardiola gegeben", schwärmte Matthäus.

Da sich Xabi Alonso bereits zum Klub bekannt hat, könnte der Leverkusener Höhenflug in der nächsten Saison sogar noch weiter gehen.