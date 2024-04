Startelf oder Bank? So plant Tuchel mit Pavlovic

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Aleksandar Pavlovic hat sich beim FC Bayern zu einem Leistungsträger entwickelt

Vor der Saison hatten ihn wohl nur absolute Insider auf dem Zettel, im Verlauf der Spielzeit hat sich Aleksandar Pavlovic allerdings zu einem der vielversprechendsten Überflieger des deutschen Fußballs gemausert. Gegen den FC Arsenal wird sich der Überflieger des FC Bayern allerdings wohl vorerst auf der Bank wiederfinden.

Wenn der FC Bayern am Mittwoch (21 Uhr) den FC Arsenal zum Rückspiel des Viertelfinals der Champions League empfängt und auf einen wegweisenden Erfolg hofft, wird Aleksandar Pavlovic wohl nicht in der Startformation stehen. Das deutete Trainer Thomas Tuchel am Dienstag an.

"Pavlovic hat man gegen Köln angemerkt, dass ihm noch die Kraft fehlt. Da ist die Tendenz, dass wir in ihm Kader haben. Aber es ist gut, ihn zu haben. Es kann ja auch über 120 Minuten gehen", erklärte Tuchel auf der PK vor dem CL-Kracher.

Dass Tuchel seinem 19-jährigen Schützling zutraut, gegen Arsenal, wenn womöglich auch nur als Joker, eine entscheidende Rolle einzunehmen, untermauert den Status, den der Mittelfeldspieler inzwischen erreicht hat.

Verhindertes DFB-Debüt "sehr bitter"

Kein Wunder, dass auch Bundestrainer Julian Nagelsmann den Youngster auf dem Zettel hat. Pavlovic selbst machte gegenüber Vereinsmedien zuletzt ebenfalls keinen Hehl daraus, dass er sogar auf eine Nominierung für die im Sommer anstehende Europameisterschaft hofft.

Dass Bundestrainer Julian Nagelsmann ihn in den Kader berufe, sei "natürlich" das Ziel, erklärte der gebürtige Münchner, der im März erstmals nominiert wurde, sein Debüt im DFB-Dress krankheitsbedingt allerdings verpasste.

Der ungewollte Verzicht sei "blöd gelaufen", gestand Pavlovic. "Dass es dann am Ende nicht mit der Länderspielreise geklappt hat, war sehr bitter für mich", so das Toptalent auf der Vereinshomepage des FC Bayern: "Ich hatte meinen Koffer schon gepackt und habe anfangs noch gehofft, dass ich nachreisen könnte ..."

Pavlovic hat beim FC Bayern "unheimlich viel Spaß"

Nagelsmann hätte ihn zudem "gerne dabei gehabt, aber er konnte auch nicht viel machen", führte Pavlovic weiter aus.

Die erstmalige Nominierung hat bei Pavlovic, der auch vom serbischen Verband umworben wurde, dennoch Spuren hinterlassen. "Als mich Herr Nagelsmann kontaktiert hat, habe ich großen Stolz verspürt. Ich kann mir kein besseres Gefühl vorstellen."

Noch ein Stückchen besser dürfte besagte Emotion ausfallen, sollte es Pavlovic im Mai sogar in den EM-Kader schaffen. Die Konkurrenz ist mit Toni Kroos, Robert Andrich, Pascal Groß oder Leon Goretzka zwar enorm, der Kicker aus der Bayern-Jugend scheut den Vergleich allerdings nicht. Er werde alles geben, um sich "für eine weitere Berufung zu empfehlen", so Pavlovic.

Dass dieses Vorhaben gelingt, scheint aktuell alles andere als ausgeschlossen, zumal Pavlovic ohnehin fußballerisch auf Wolke sieben schwebt: "Ich genieße aktuell jeden einzelnen Moment", sagte der frühere Münchner Balljunge: "Es macht unheimlich viel Spaß, mit diesen herausragenden Mitspielern bei meinem Herzensverein auf dem Platz zu stehen."