Klub bestätigt Trennung von Max Meyer

IMAGO/Anton Geisser

Max Meyer wird den FC Luzern verlassen

In Reihen des FC Schalke 04 galt Max Meyer einst als herausragendes Talent des deutschen Fußballs, abseits von Gelsenkirchen blieben die erhofften Heldentaten allerdings aus. Seit 2022 spielt der inzwischen 28-Jährige in der Schweiz beim FC Luzern. Das wird sich im Sommer jedoch ändern - steht eine Rückkehr nach Deutschland an?

"Ich kann bestätigen, dass die auslaufenden Verträge mit Martin Frydek, Denis Simani und auch Max Meyer nicht verlängert werden und man im Sommer getrennte Wege gehen wird", verkündete Luzerns Sportchef Remo Meyer im Interview mit dem Schweizer "Blick", dass man sich im Sommer unter anderem von Max Meyer trennen werde.

Eine Entscheidung, die im Falle des Deutschen nicht die erste Wahl war. "Bei ihm ist es so, dass wir uns seit letztem Sommer bis Ende März stark darum bemüht haben, den Vertrag zu verlängern. Jedoch konnte er sich nicht zu einem Entscheid durchringen und daher haben wir unser Angebot zurückgezogen", führt Remo Meyer aus, dass eine weitere Zusammenarbeit nicht am Verein scheiterte.

Beim 1. FC Köln nicht glücklich geworden

Wie es für den Offensivspieler am Ende der Saison weitergeht, steht noch in den Sternen, "Sky" berichtete allerdings schon im Dezember 2023, dass Meyer mit einer Rückkehr in den deutschen Fußball liebäugele.

Meyer hatte seinen Durchbruch einst beim FC Schalke 04 gefeiert. Insgesamt absolvierte der gebürtige Oberhausener 192 Pflichtspiele für die erste Mannschaft der Königsblauen. Im Sommer 2018 wagte sich Meyer dann schließlich zu Crystal Palace in die Premier League. Hier konnte sich der Mittelfeldmann aber nicht nachhaltig durchsetzen.

Im Winter 2021 kehrte Meyer schließlich in die Bundesliga zurück, seine Zeit beim 1. FC Köln endete nach einem knappen halben Jahr allerdings enttäuschend.

Über Fenerbahçe aus der Türkei und den dänischen Klub FC Midtjylland landete der vierfache Nationalspieler 2022 schließlich beim FC Luzern. Seitdem zeigt Meyers Formkurve wieder nach oben. In der laufenden Saison kommt er bislang auf sieben Tore und drei Vorlagen in 37 Pflichtspieleinsätzen.