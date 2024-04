Klopp nach Derbypleite: "Das war nicht gut genug"

AFP/SID/PAUL ELLIS

Jürgen Klopp sieht die Titelchancen mit dem FC Liverpool nach der Derbypleite gegen den FC Everton auf ein Minimum gesunken.

"Wir haben es definitiv nicht mehr in der eigenen Hand. Jetzt brauchen Arsenal und Manchester City schon eine Krise", sagte der Teammanager bei "Sky" auf die Frage, ob Liverpool noch die Premiere League gewinnen kann.

Vier Spieltage vor Saisonende beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter FC Arsenal drei Punkte, am Abend kann zudem Titelverteidiger Manchester vorbeiziehen.

Für die Reds gehe es nun erst einmal darum, Rang vier abzusichern. "Wir brauchen noch Punkte, um in der Champions League definitiv dabei zu sein. Darum sollten wir uns auch noch kümmern", sagt Klopp nach dem 0:2 im Stadtduell.

FC Liverpool: Auch van Dijk nach Derbypleite angefressen

Für Klopp war es die erste Niederlage im Goodison Park als Liverpool-Boss. Im 244. Merseyside-Derby sorgten Jarrad Branthwaite (27.) und Dominic Calvert-Lewin (58.) für den Sieg der vom Abstieg bedrohten Gastgeber.

"Nach dem 0:1 haben wir sie richtig unter Druck gesetzt, da müssen wir eigentlich treffen. Aber wir haben es nicht. Das fühlt sich ganz dreckig an, sehr frustrierend. Aber man muss auch sagen: Das war nicht gut genug", so Klopp.

Auch Kapitän Virgil van Dijk war restlos bedient. "Jeder muss in den Spiegel schauen und sich fragen, ob er wirklich alles gegeben hat und wirklich die Liga gewinnen will", sagte er bei "Sky Sports": "Wenn wir so spielen wie heute, haben wir keine Chance, uns als Titelaspiranten zu sehen."