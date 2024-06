Hummels spricht Klartext über BVB-Zukunft

IMAGO/Jan Huebner/SID/IMAGO/Florian Ulrich

Sein letztes BVB-Spiel? Hummels (r.) ließ das offen

Nach der bitteren Niederlage im Finale der Champions League hat sich BVB-Routinier Mats Hummels zu seiner Zukunft in Dortmund geäußert.

Wie es mit Mats Hummels bei Borussia Dortmund weitergeht, bleibt offen. "Ich habe tatsächlich keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es fühlt sich komisch an, das nicht zu wissen", antwortete der 35-Jährige auf die Frage, ob die Niederlage gegen Real Madrid im Champions-League-Finale (0:2) sein letztes Spiel für den BVB gewesen sei.

Der Vertrag des Innenverteidigers in Dortmund läuft im Sommer aus.

"Das wird alles in den nächsten Wochen entschieden", kündigte der Abwehrchef im ZDF an: "Heute überwiegt die Enttäuschung über das verlorene Finale. Ich habe keine Ahnung, was bei mir im Juli passiert. Ich mag die Situation, aber ein bisschen komisch ist es auch."

Karriereende als unwahrscheinlichste Variante

Vor dem Endspiel in Wembley hatten Spieler und Klub erklärt, dass erst nach der Partie eine Entscheidung fallen würde. Hummels bezeichnete ein Karriereende als die unwahrscheinlichste Option.

Ein Transfer ins ferne Ausland wie beispielsweise die USA komme für den Verteidiger aus familiären Gründe nicht infrage. "Wenn ich den BVB verlasse, gehe ich ins nahe europäische Ausland", sagte Hummels kürzlich der "Sport Bild" mit Blick auf die kommende Einschulung seines Sohnes in München.

"Sky" hatte zuletzt berichtet, dass die Tendenz beim Innenverteidiger aktuell in Richtung BVB-Abschied gehe. Mit der AC Milan soll ein internationaler Top-Klub Interesse an einer Verpflichtung des Weltmeisters von 2014 signalisiert haben. Knapp 500 Kilometer liegen zwischen München und Mailand. Ein Wechsel nach Italien sei derzeit am wahrscheinlichsten, heißt es beim TV-Sender daher.

Der 78-fache deutsche Nationalspieler war einst beim FC Bayern ausgebildet worden, im Winter 2008 schloss er sich Borussia Dortmund an, wo er zum Stammspieler reifte und zweimal Meister wurde und den Pokal gewann. 2016 kehrte er für drei Jahre nach München zurück, 2019 folgte wiederum die Rückkehr nach Dortmund.