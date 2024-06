"Wirtz-Pakt" mit Real Madrid: Das ist dran an den Gerüchten

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Mehrere Topklubs buhlen um Florian Wirtz

Neue Gerüchte um DFB-Durchstarter Florian Wirtz. Der junge Mittelfeldspieler von Bayer 04 Leverkusen wird schon seit geraumer Zeit immer wieder auch mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Jetzt gibt es neue Entwicklungen.

Aufhorchen ließ zuletzt ein Bericht der spanischen Zeitung "Marca" über den deutschen Ausnahmekünstler. Demnach gebe es einen "Pakt" zwischen dem 21-Jährigen und dem spanischen Rekordmeister über einen Wechsel im Sommer 2025. Die Zeitung berichtet, dass es eine Vorabeinigung zwischen Spieler und Verein gebe. Was ist dran?

Florian Wirtz zu den Königlichen?

Laut Informationen des TV-Senders "Sky" gebe es einen solchen Pakt zurzeit (noch) nicht. Real Madrid zähle zwar zu den Hauptinteressenten für einen Transfer im Sommer nächsten Jahres, es seien jedoch keine Vorverträge unterschrieben seitens Wirtz oder seiner Familie.

Auch Liga-Konkurrent soll einem Bericht zufolge großes Interesse an einer Wirtz-Verpflichtung haben. Laut "Mundo Deportivo" hat Barca-Sportchef Deco das deutsche Ausnahmetalent auf Platz eins seiner Wunschliste stehen. Schon für Sommer 2025 rechne der Klub damit, wieder in großem Maße auf dem Transfermarkt investieren zu können. Dafür plane Deco vor. Der Sportchef habe klargemacht, dass er einen Wirtz-Transfer zur Priorität machen werde, sollte Barca das nötige Kleingeld haben, schreibt die Zeitung.

Ein Wechsel in diesem Sommer gilt als ausgeschlossen. Das bestätigte die Familie Wirtz bereits im Frühjahr. Der 21-jährige Ballkünstler wolle sich voll auf die Europameisterschaft mit der deutschen Nationalmannschaft im eigenen Land konzentrieren. Wirtz gilt als gesetzter Stammspieler in der Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann.

Florian Wirtz wechselte im Sommer 2020 aus der Jugend des 1. FC Köln zu Bayer Leverkusen und erzielte dort in 152 Spielen 41 Tore und bereitete 50 weitere Treffer vor. Mit einem Marktwert von schätzungsweise 124 Millionen Euro gehört er zu einem der begehrtesten Spieler der Welt. Sein Vertrag in Leverkusen läuft noch bis 2027.

In der abgelaufenen Bundesliga-Spielzeit wurde er zum Spieler der Saison gewählt. Mit Leverkusen gewann der Offensivspieler das Double. In der Europa League scheiterte die Werkself im Finale an Atalanta Bergamo.