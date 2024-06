Scholl gibt Hoeneß-Anekdote um Kroos preis

imago sportfotodienst

Ex-Bayern-Star Scholl (l.) erkannte das Talent von Kroos (r.) schon früh

Nach der Europameisterschaft in Deutschland wird Toni Kroos seine Karriere beenden. Spätestens nach dem Finale in Berlin wird der 34-Jährige die Schuhe an den Nagel hängen. Dass Kroos schon mit 16 Jahren ein Mega-Talent war, wurde Ex-Nationalspieler Mehmet Scholl nach nur wenigen Minuten klar.

"Ich habe wieder mal Reha gemacht auf einem Nebenplatz bei den Bayern und da hat die A-Jugend gespielt. Ich bin dann rüber und habe gefragt: 'Darf ich mitmachen? Darf ich mittrainieren?'", gab Mehmet Scholl, ehemaliger Bayern-Profi und Europameister von 1996, gegenüber "Bild" eine Anekdote aus Kroos' Anfangszeit in München preis: "Dann habe ich bei der A-Jugend mittrainiert und nach einer halben Stunde bin ich zum Kurt Niedermayer (damals Trainer der Bayern-A-Jugend; Anm. d. Red.) gegangen und habe gefragt: 'Wer ist der? Was macht der hier?' Der muss zu uns rüber."

Gemeint war Toni Kroos. "Da war er 16, hatte die B-Jugend übersprungen", erinnerte sich Scholl.

Bayern-Patron Hoeneß über Kroos: "Der war auch teuer genug"

Sichtlich beeindruckt, holte sich der heute 53-Jährige damals weitere Informationen ein: "Dann habe ich Uli Hoeneß angerufen und habe gesagt: 'Pass auf! Ich habe einen Spieler gesehen, der bei uns trainieren muss. Das ist Wahnsinn.'"

Nachdem ihm Scholl erzählte, um welchen Spieler es ging, antwortete der Ehrenpräsident des deutschen Rekordmeisters in typischer "Hoeneß-Manier", so der Ex-Profi heute: "Der war auch teuer genug. Wehe, der ist nicht gut." Kroos war im Sommer 2006 für rund 2,3 Millionen Euro von Hansa Rostock in die U19 des FC Bayern gewechselt.

Scholls Anruf beim Bayern-Patron zeigte Wirkung: "Eine Woche später hat er mittrainiert und Ottmar (Hitzfeld; Anm. d. Red.) hätte ihn auch sofort spielen lassen, aber da gab es noch andere Statuten, er war zu jung. Aber Fußball spielen konnte der ... das war unglaublich."

Nach acht Jahren beim FC Bayern, inklusive kurzfristiger Leihe zu Bayer Leverkusen, ging Kroos 2014 zu Real Madrid. Bei den Königlichen gehörte er durchgängig zum Stammpersonal und erspielte sich in der spanischen Hauptstadt Legendenstatus.

Für das endgültige Ende der Bilderbuch-Laufbahn von Kroos hätte Scholl übrigens noch einen Wunsch: "Wenn er jetzt noch Europameister wird und den Ballon d’Or gewinnt, wäre das ein Märchen."