Verlängerung und Leihe: FC Bayern klärt nächste Personalie

IMAGO/ULMER

Maximilian Hennig wird vom FC Bayern nach Unterhaching verliehen

In Zukunft will der FC Bayern eng mit dem Nachbar-Klub SpVgg Unterhaching zusammenarbeiten, um seinen Talenten Spielpraxis im Profibereich zu verschaffen. Ein U17-Weltmeister wird daher an den Drittligisten verliehen - jedoch nicht ohne Verlängerung in München.

Am Donnerstagmorgen teilte der FC Bayern mit, dass Maximilian Hennig einen neuen Vertrag unterschrieben hat, der ihn bis 2027 an den Verein bindet.

Zugleich wird der Linksverteidiger für eine Saison an die SpVgg Unterhaching verliehen. Dort solle Hennig "den nächsten Schritt in den Profifußball machen", heißt es.

"Maxi ist ein Paradebeispiel für ein echtes bayerisches Eigengewächs. Er trägt seit der U9 das Bayern-Trikot und hat sich in den zehn Jahren bei uns kontinuierlich weiterentwickelt", wurde Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung beim Rekordmeister, zitiert.

Viel Erfolg, Maxi! 🙌



Der #FCBayern hat den Vertrag mit U17-Welt- und Europameister Maximilian #Hennig bis 2027 verlängert und verleiht den Linksverteidiger gleichzeitig für die kommende Spielzeit an die SpVgg Unterhaching. 🤝



👉 https://t.co/zgwjJoSaIE#FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/8n7Mkf84oF — FC Bayern Campus (@fcbayerncampus) 20. Juni 2024

Beim FC Bayern glaube man an das "fußballerische Potenzial" des 17-Jährigen. "Wir sind überzeugt, dass die Leihe zur SpVgg Unterhaching der richtige Schritt für seinen weiteren Weg ist. Wir werden ihn dort sehr intensiv begleiten", kündigte Sauer an.

FC Bayern hofft auf Weiterentwicklung von U17-Weltmeister

Hennig war 2014 in den Nachwuchs des FC Bayern gewechselt, seither durchlief er sämtliche Jugendteams. 2023/2024 war der Abwehrspieler eine feste Größe der U19.

Darüber hinaus zählte der Teenager im Herbst 2023 zum Stamm der deutschen U17-Nationalmannschaft, als diese in Indonesien die WM gewann.

"Wir freuen uns, mit Maxi einen weiteren U17-Welt- und Europameister in unseren Reihen zu haben, den wir schon seit längerer Zeit beobachten", erklärte Unterhachings Sportdirektor Markus Schwabl. Hennig verfüge über "enormes Potenzial auf der linken Verteidigerposition".

Auch der Neuzugang kam zu Wort: "Ich freue mich auf eine neue Herausforderung in einem neuen Umfeld. Es ist meine erste Station im Herrenbereich und ich werde 110 Prozent geben, damit die Saison sowohl für den Club, als auch für mich bestmöglich endet und wir dann auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken können."