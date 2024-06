Deschamps: "Bayern-Trainer werde ich nie"

IMAGO/Matt West/Shutterstock

Didier Deschamps kann sich einen Trainerjob beim FC Bayern nicht vorstellen

Seit 2012 ist Didier Deschamps Trainer der französischen Nationalmannschaft. Einen Wechsel zu einem Verein schloss der 55-Jährige grundsätzlich nicht aus, einen Job beim FC Bayern kann sich der Franzose aber nicht vorstellen.

"Ich habe bis 2026 einen Vertrag, also bis nach der WM in den USA, Kanada und Mexiko", sagte Deschamps mit Blick auf seine Zukunft in einem Interview mit der "Sport Bild".

Der Weltmeister von 1998 ergänzte: "Was danach passiert, interessiert mich nicht. Der Fußball hat mir die Freiheit gegeben, mir selbst aussuchen zu können, was ich machen will."

Dass Deschamps eines Tages beim FC Bayern anheuern könnte, schloss der Coach allerdings aus: "Bayern-Trainer werde ich nie, weil ich kein Deutsch verstehe."

In dem Interview äußerte sich Deschamps auch zur deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

Von Jamal Musiala, Florian Wirtz und Kai Havertz schwärmte der Erfolgstrainer in höchsten Tönen: "Sie haben große Qualitäten, sie sind durchsetzungsstark und schnell. Es sind Top-Spieler. Die drei bewegen sich viel und haben mit dem Ball am Fuß eine sehr hohe individuelle Qualität, sie können dem Gegner große Schwierigkeiten bereiten."

Auch Leroy Sané, Thomas Müller oder Niclas Füllkrug "mit seiner anderen Spielweise" seien nicht zu vergessen. Der Kader des DFB-Teams sei "stark", attestierte Deschamps.

Frankreich und Deutschland könnten sich frühstens im Finale begegnen.

Deschamps winkt historischer Erfolg

Deschamps wurde mit Frankreich sowohl als Spieler (1998) als auch als Trainer (2018) Weltmeister. Außerdem gewann er als Profi zwei Mal die Champions League (1993 und 1996).

Sollte er die Équipe Tricolore bei der EM in Deutschland zum Titel führen, wäre er der erste Mensch, der als Spieler und Trainer Welt-und Europameister werden würde.

"Nur deshalb den Titel zu gewinnen ist nicht mein Antrieb", stellte Deschamps klar: "Ich habe den Ehrgeiz, die französische Nationalmannschaft auf dem Niveau zu halten, auf dem sie heute ist: also ganz oben."