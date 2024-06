Palhinha-Poker des FC Bayern stockt weiterhin

IMAGO/Jonathan Moscrop

Joao Palhinha wird vom FC Bayern umworben

Im Poker des FC Bayern um Wunschspieler Joao Palhinha vom FC Fulham zeichnet sich allem Anschein nach weiter keine Lösung ab.

Die Verhandlungen mit dem Premier-League-Klub stockten aktuell etwas, schreibt der "kicker" in seiner Donnerstagsausgabe, es sei noch Geduld gefragt.

Ob der deutsche Rekordmeister diese aufbringt, scheint allerdings fraglich. "Bild am Sonntag" berichtete zuletzt, die Verantwortlichen an der Säbener Straße wollten so schnell wie möglich Gewissheit bei Palhinha, um im Falle eines Scheiterns der Gespräche das Werben um andere Transfer-Kandidaten zu intensivieren.

Eine Offerte des FC Bayern über 45 Millionen Euro soll Fulham zuletzt abgelehnt haben. Dem Vernehmen nach besserten die Münchner daraufhin nach, allerdings nur mit einem um eine Million Euro erhöhten Angebot.

Transfer-Experte Fabrizio Romano zufolge laufen die Verhandlungen weiter. Palhinha selbst soll laut dem italienischen Reporter auf einen Wechsel zum FC Bayern drängen.

FC Bayern: Ex-HSV-Star als Palhinha-Alternative?

Sollte der portugiesische EM-Fahrer wie im letzten Sommer erneut nicht zu den angepeilten Konditionen zu bekommen sein, könnte Amadou Onana vom FC Everton den Weg nach München finden. Die Zeitung "Liverpool Echo" vermeldete, der 22 Jahre alte Belgier sei ebenfalls ein Kandidat beim FC Bayern. Sowohl Onana als auch Everton sollen einem Transfer demnach offen gegenüber stehen.

Onana wurde in der Vergangenheit schon öfter beim FC Bayern gehandelt. Da es aber hieß, dass Everton 60 bis 70 Millionen Euro fordert, wurden die Gerüchte nicht konkret. Bei welcher Ablösesumme der Verein aus Liverpool in diesem Sommer gesprächsbereit wäre, ist unklar.

Ausgebildet wurde Onana drei Jahre lang in der Jugend der TSG 1899 Hoffenheim. 2020 folgte der ablösefreie Wechsel zum Hamburger SV in die 2. Bundesliga. Nur ein Jahr später verkauften ihn die Rothosen für rund 12,5 Millionen Euro nach Frankreich an OSC Lille. Seit 2022 läuft er für den FC Everton auf.