"Wusiala" beim FC Bayern? Hainer äußert sich

IMAGO/Sebastian Frej

Spielen Jamal Musiala und Florian Wirtz eines Tages zusammen beim FC Bayern?

Seit Monaten wird Florian Wirtz immer wieder mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Der Münchner Präsident Herbert Hainer äußerte sich nun zu dem Nationalspieler von Bayer Leverkusen - und sprach auch über die Zukunft von Jamal Musiala.

"Florian Wirtz ist ein unheimlich guter Spieler. Wir können glücklich sein, dass wir in Deutschland solche Spieler haben, die von der ganzen Welt bewundert werden", schwärmte Hainer im Interview mit der "Welt am Sonntag".

Der 69-Jährige betonte zugleich: "Ich habe aber gelesen, dass er in der neuen Saison auf jeden Fall in Leverkusen spielt."

Zuletzt hatte Vater und Berater Hans Wirtz bestätigt, dass sein Sohn auch in der Spielzeit 2024/2025 für den deutschen Meister spielen wird. "Florian hat einen Vertrag in Leverkusen. Und er freut sich auf das nächste Jahr bei Bayer 04, wenn er zum ersten Mal mit Leverkusen in der Champions League spielen kann. Das sind die Fakten", stellte er gegenüber der "Bild" klar.

Weiter als bis zum Ende der Spielzeit 2024/25 ist man in den Planungen allerdings noch nicht: "Jetzt liegt der Fokus auf der EM. Danach gibt viel zu tun mit dem Verein in der nächsten Saison, da braucht es keine Spekulationen. Darüber hinaus gibt es wirklich nichts zu sagen."

Feststeht laut "Bild" allerdings, dass sich mit dem FC Bayern, Real Madrid und Manchester City drei absolute Top-Klubs bereits im Poker um den Mittelfeldspieler in Stellung bringen. Das Trio befinde sich bereits im Austausch mit der Familie, heißt es.

FC Bayern will mit Musiala verlängern

In dem Interview äußerte sich Hainer auch zur Zukunft von Jamal Musiala. Der Vertrag des Nationalspielers beim FC Bayern ist nur noch bis 2026 datiert.

"Wir alle freuen uns für Jamal, er ist ein internationaler Ausnahmespieler, das zeigt er auch in der Nationalelf", lobte der Präsident den Youngster.

Dass der FC Bayern mit dem Offensivjuwel verlängern will, ist kein Geheimnis. "Jamal weiß, was er am FC Bayern hat. Er kam als Jugendlicher von unserem Campus, hat sich auf allerhöchstem Niveau etabliert. Er fühlt sich sehr wohl beim FC Bayern. Wir alle wünschen uns, dass er noch lange bei uns spielt", so Hainer.