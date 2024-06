Spektakulärer Tausch mit Füllkrug und Guirassy?

IMAGO

Tauschen Serhou Guirassy und Niclas Füllkrug den Verein?

Kommt es zu einem spektakulären Spielertausch zwischen Borussia Dortmund und dem VfB Stuttgart? Ein Deal, in den BVB-Stürmer Niclas Füllkrug und Schwaben-Goalgetter Serhou Guirassy eingebunden sind, ist offenbar nicht ausgeschlossen.

Das zumindest berichtet "Sky". Demnach ist der Guirassy-Wechsel zum BVB bereits beschlossene Sache. Der VfB Stuttgart mache sich "leise Hoffnung", dass im Gegenzug Füllkrug zum Vizemeister wechseln könnte. Der DFB-Stürmer sei Wunschtransfer des Vizemeisters.

Die Dortmunder Verantwortlichen, so der TV-Sender, wollen Füllkrug zwar grundsätzlich halten. Ab einem bestimmten Preis würde man bei den Schwarz-Gelben allerdings ins Grübeln kommen.

Füllkrug selbst sehe seine Zukunft grundsätzlich beim BVB. Ein Wechsel sei allerdings nicht gänzlich ausgeschlossen. Der bevorstehende Guirassy-Transfer habe den 31-Jährigen "irritiert".

Gespräche zwischen den BVB-Bossen und Füllkrug über die Rolle des Spielers in der kommenden Saison sollen nach der EM anstehen. Vorher wird keine Entscheidung im Poker um den Ex-Profi von Werder Bremen erwartet.

Bereits am Dienstag hatte "Sky" von dem Stuttgarter Interesse an Füllkrug berichtet. Zuvor schrieb die "Sport Bild", dass die BVB-Vereinsführung bei dem Routinier durchaus gesprächsbereit sein könnte, falls ein Angebot eingehen sollte. Das Blatt schrieb in diesem Zusammenhang, ein "Komplett-Umbau" im BVB-Angriff sei möglich.

BVB zieht wohl Klausel bei Guirassy

Auf ein Schnäppchen dürfen interessierte Klubs bei Füllkrug aber nicht hoffen. Satte 17 Millionen Euro überwies der BVB im vergangenen Sommer für den 1,89-Meter-Mann an seinen Ex-Klub Werder Bremen. Füllkrugs Gehalt in Dortmund soll bei rund sechs Millionen Euro pro Jahr liegen.

Für Guirassy muss der BVB dank einer Ausstiegsklausel "lediglich" 18 Millionen Euro zahlen. Wie tief der VfB Stuttgart für Füllkrug in die Tasche greifen müsste, ist unklar. Eine Klausel besitzt der Nationalspieler jedenfalls nicht.