Bericht: Topklub fühlt bei de Ligt vor

Matthijs de Ligt besitzt beim FC Bayern einen Vertrag bis 2027

Verlässt Matthijs de Ligt den FC Bayern nach zwei Jahren schon wieder? Die Gerüchte über einen potenziellen Transfer nehmen immer mehr an Fahrt auf. Manchester United soll beim Innenverteidiger anklopfen.

Wie "Sky" berichtet, hat Manchester United "über die Spielerseite Gespräche über Matthijs de Ligt aufgenommen". Dem TV-Sender zufolge gibt es zum jetzigen Zeitpunkt aber weder Kontakt zwischen den Vereinen, noch ein offizielles Angebot.

Die Red Devils werden schon länger mit dem Niederländer in Verbindung gebracht. Trainer Erik ten Hag soll seinen niederländischen Landsmann als Wunschspieler für die Defensive ausgemacht haben. Das Duo arbeitete einst bereits bei Ajax Amsterdam zusammen.

Zwar besitzt de Ligt beim FC Bayern noch ein Arbeitspapier bis 2027, der Fußball-Bundesligist schließt einen Verkauf aber wohl nicht kategorisch aus.

FC Bayern holt Hiroki Ito für die Abwehrmitte

Laut "Bild" spricht an der Säbener Straße momentan mehr für einen Verbleib von Min-jae Kim. Demnach ist Vincent Kompany fest entschlossen, mit dem Südkoreaner in die nächste Saison zu gehen. Gerüchte über dessen Abschied wurden in den letzten Tagen durchaus laut. Der Trainer aber wolle auf ihn bauen und mit ihm arbeiten, hieß es jüngst.

Der FC Bayern hat mit Hiroki Ito (zuvor VfB Stuttgart) in der laufenden Transferperiode bereits einen weiteren Innenverteidiger verpflichtet. Mit Eric Dier und Dayot Upamecano stehen derzeit noch zwei weitere Spieler für die Abwehrmitte im Kader. Verkäufe auf dieser Position sind somit nicht ausgeschlossen.

De Ligt weilt momentan mit der niederländischen Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Eine Entscheidung über seine sportliche Zukunft wird aller Voraussicht nach erst nach dem Turnier fallen.

De Ligt war 2022 von Juventus Turin zum FC Bayern gewechselt.