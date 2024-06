Gladbach-Aus? Kramer spricht Klartext

IMAGO/Norbert Jansen / fohlenfoto

Christoph Kramer steht vor einer unklaren Zukunft

Noch ist unklar, ob Mittelfeldspieler Christoph Kramer auch in der kommenden Saison zum Kader von Borussia Mönchengladbach gehören wird. Der ehemalige Nationalspieler sieht allerdings keinen Anlass für einen Abschied.

"Ich habe noch ein Jahr Vertrag. Borussia Mönchengladbach ist mein Verein. Es würde sich komisch anfühlen, durch die Hintertür zu verschwinden", sagte der 33-Jährige im "Bild"-Podcast "Phrasenmäher".

Zuletzt hatte die Boulevard-Zeitung berichtet, dass die Fohlen den Vertrag mit dem Routinier am liebsten auflösen würden. Gespräche darüber seien Ende Mai geführt worden.

Hintergrund ist offenbar, dass die Borussia das üppige Gehalt des einstigen Leistungsträgers einsparen möchte.

Kramer gehört angeblich mit Jahresbezügen von rund 2,8 Millionen Euro zu den Top-Verdienern am Niederrhein. Letzte Saison beschritt er unter Gerardo Seoane allerdings nur 237 Minuten in der Bundesliga.

Kramer von Gladbach nach Saudi-Arabien?

Kramer betonte nun jedoch, er wolle die ungewohnte Herausforderung als Ersatzspieler in Gladbach annehmen. "Ich bin Sportler. Es ist eine andere Situation für mich. Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben kein Stammspieler, das fühlt sich auch komisch an. Aber wenn das mit 33 Jahren so ist, dann muss ich mich dem ja auch stellen."

Sollte es für den Weltmeister von 2014 keine Zukunft in der Seoane-Elf geben, ist noch unklar, wohin es ihn verschlagen könnte. Einem Wechsel nach Saudi-Arabien stehe er zwar skeptisch gegenüber, so Kramer. Ganz ausschließen könne er den Schritt in die Wüste aber nicht.

"Es kommt natürlich auch aufs Geld an. Wenn mir da einer 12 Millionen für ein halbes Jahr gibt, gehe ich auch rüber. Jeder Mensch muss sich dann fragen und für sich beantworten, ob er das nicht machen würde. Und jeder Mensch kommt zu dem Entschluss: Ich würde es auch machen", verriet der TV-Experte.