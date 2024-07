Schalke-Verteidiger in der Bundesliga gefragt

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Verlässt Derry Murkin den FC Schalke 04?

Außenverteidiger Derry Murkin von Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 hat das Interesse aus der Bundesliga geweckt. Ob ein Transfer im Sommer zustande kommt, hängt nun von den Verhandlungen ab.

Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel hat es nach "Sky"-Angaben auf Derry Murkin vom FC Schalke 04 abgesehen.

Der Linksverteidiger war erst im vergangenen Sommer kurz vor dem Ende der Wechselfrist vom niederländischen Klub Volendam ins Ruhrgebiet gekommen. Damals zahlten die Königsblauen rund 800.000 Euro Ablöse. Murkin erhielt einen Vertrag bis 2026, eine Ausstiegsklausel soll im Arbeitspapier nicht verankert sein.

Der Engländer hatte sich in seiner Debütsaison auf Schalke durchaus als Stammkraft empfohlen. Der Linksfuß kam auf 23 Einsätze im deutschen Unterhaus, allein eine Gelbrot- und eine Gelbsperre sowie ein Muskelfaserriss zum Saisonende verhinderten weitere Partien. Ein Tor und sechs Vorlagen konnte der Neuzugang für Schalke 04 liefern.

FC Schalke 04 baut seine Abwehr um

"Sky" zufolge peilt Murkin nun aber den nächsten Schritt in seiner Karriere an. Der 24-Jährige wolle in der kommenden Spielzeit in der Bundesliga spielen. Ob ein Wechsel zu Holstein Kiel zustande kommt, hängt jedoch zunächst von den Transfer-Verhandlungen zwischen den Klubs ab.

Dem Bericht zufolge liegen Schalke und Kiel noch bei der Frage nach der Höhe der Ablösesumme auseinander.

Der FC Schalke 04 hat sich unterdessen in der Abwehr für die Zukunft bereits neu aufgestellt. Von Eintracht Braunschweig wurde der 26 Jahre alte Anton Donkor ablösefrei verpflichtet. Zudem kommt der Belgier Martin Wasinski von Charleroi nach Gelsenkirchen, um die Innenverteidigung zu verstärken. Adrian Ganzenbein vom FC Winterthur wurde für die rechte Abwehrseite geholt.

Zudem soll mit dem Argentinier Felipe Sanchez ein weiterer Abwehrspieler unter Vertrag genommen. Die Gespräche mit dessen Klub Gimnasia de La Plata gestalten sich allerdings schwierig.