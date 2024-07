BVB-Wechsel? Højbjerg wohl nicht Plan A

IMAGO/Elli Birch/IPS/Shutterstock

Pierre Emile Højbjerg wurde zuletzt beim BVB gehandelt

Borussia Dortmund will sich im Mittelfeldzentrum verstärken. Der BVB soll sich im Zuge dessen auch mit Pierre Emile Højbjerg beschäftigen. Wunschlösung bleibt aber offenbar ein deutscher Nationalspieler.

Laut "Sky" strebt Borussia Dortmund weiterhin eine Verpflichtung von Pascal Groß an. Der Profi von Brighton & Hove Albion wird bereits seit Wochen mit den Schwarz-Gelben in Verbindung gebracht. Eine offizielle Vollzugsmeldung lässt jedoch nach wie vor auf sich warten.

Dem TV-Sender zufolge gibt es noch "keine komplette Einigung". Es benötige "noch ein paar Schritte", hieß es am Montagabend in der Sendung "Transfer Update - Die Show". In Dortmund soll deshalb auch über Højbjerg diskutiert worden sein.

Der 28-Jährige besitzt bei Tottenham Hotspur einen Vertrag bis 2025. Wie "Sky" berichtet, würden die Nordlondoner den Ex-Spieler des FC Bayern ziehen lassen.

Højbjerg reagiert auf BVB-Gerücht

Zuletzt weilte Højbjerg mit der dänischen Nationalmannschaft in Dortmund, wo das EM-Achtelfinale gegen Deutschland mit 0:2 verloren ging. "Es ist ein schönes Stadion. Jetzt habe ich Urlaub, nach der Pause dann ...", hielt sich der Mittelfeldspieler angesprochen auf das BVB-Gerücht gegenüber dem TV-Sender bedeckt.

Nationalmannschaftkollege Thomas Delaney, der zwischen 2018 und 2021 selbst in Westfalen spielte, kann sich einen Wechsel von Höjbjerg zum BVB allerdings gut vorstellen. "Ich würde es beiden Seiten empfehlen. Er ist ein fantastischer Spieler und ich bin sehr glücklich, ihn als Teamkollegen zu haben. Für ist er ein ein zentraler Mittelfeldspieler auf Top-Niveau", sagte er.

Höjbjerg kennt die Bundesliga bestens. Einst feierte der Achter beim FC Bayern sein Debüt im Profigeschäft. Nach zwischenzeitlichen Leihen zum FC Augsburg und FC Schalke 04 zog er 2016 schließlich zum FC Southampton weiter. Seit 2020 steht Höjbjerg bei Tottenham unter Vertrag.