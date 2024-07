BVB legt Preisschild für EM-Fahrer fest

IMAGO/pepphoto / Horst Mauelshagen

Salih Özcan spielt seit 2022 für den BVB

Borussia Dortmund arbeitet am Kader für die neue Saison. Ein möglicher Abgang ist Salih Özcan. Nun ist klar, wie viel Ablöse der BVB für den Mittelfeldspieler fordert.

Salih Özcan gilt bei Borussia Dortmund als ein Verkaufskandidat in diesem Transfer-Sommer.

Laut Medienberichten haben mehrere Klubs Interesse an dem türkischen Nationalspieler angemeldet. Ein Wechsel scheint möglich - auch weil die Dortmunder einen Umbruch im Mittelfeld anstreben.

Angebote aus der Türkei und Frankreich?

Wie der TV-Sender "Sky" berichtet, liege das Preisschild für den 26-Jährigen bei rund zehn Millionen Euro. Der Klub sei bereit, den Spieler abzugeben.

Zuletzt war von Angeboten der drei Istanbuler Großklubs Fenerbahce, Galatasaray und Besiktas die Rede.

"Sky" bringt nun weiteres Interesse aus Frankreich ins Spiel. Demnach seien Olympique Marseille und Stade Rennes an Özcan interessiert.

Bei der EM in Deutschland wurde der Mittelfeldmann drei Mal eingewechselt, steht mit der Türkei im Viertelfinale. Özcan war 2022 vom 1. FC Köln nach Dortmund gewechselt. Damals zahlten die Westfalen dank einer Ausstiegsklausel 5,5 Millionen Euro.

Vertrag bei Borussia Dortmund bis 2026

Vertraglich ist Özcan aktuell noch bis 2026 an den Ruhrgebietsklub gebunden. Sein derzeitiger Marktwert wird auf rund zehn Millionen Euro taxiert.

In der vergangenen Saison bekam Özcan bei Borussia Dortmund nicht gerade viel Spielzeit. In der Bundesliga kam er auf 23 Einsätze, von Beginn an durfte er nur 13 Mal ran.

Über seine überschaubaren Einsatzzeiten sagte Özcan vor einigen Wochen: "Als Spieler will man jedes Spiel machen. Manchmal ist es schwer zu akzeptieren, dass man nicht spielt. Das gehört auch dazu, vor allem bei so einem großen Verein. Jeder der mich kennt weiß, dass ich immer 100 Prozent gebe. Sowohl im Training als auch wenn ich reinkomme oder von Anfang an spiele."