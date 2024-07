Rüdiger erklärt den deutschen Matchplan gegen Spanien

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Antonio Rüdiger ist der Abwehrchef im deutschen Team

Neben Joshua Kimmich ist Antonio Rüdiger der einzige Feldspieler der deutschen Nationalmannschaft, der bis dato in jeder Minute der Fußball-EM auf dem Feld stand. Ein Beleg für die Wichtigkeit des Abwehrchefs von Real Madrid für das DFB-Team.

Das Achtelfinale am Freitag (18:00 Uhr) gegen Spanien sieht Rüdiger eine Art vorweggenommenes Finale, wie er im Gespräch mit dem "kicker" ausführte: "Für mich treffen die beiden im bisherigen Turnierverlauf stabilsten Mannschaften aufeinander. Ich sehe ein Spiel auf Augenhöhe, wir müssen bereit sein für den Kampf", so der 31-Jährige, der seit 2022 bei Spaniens Rekordmeister Real Madrid unter Vertrag steht.

Grundsätzlich zeigte sich Rüdiger begeistert von der Entwicklung, die die Nationalmannschaft in den letzten Wochen und Monaten durchlebt habe. Vor allem in den kritischen Phasen einer Partie sei die DFB-Elf deutlich stabiler geworden, meinte der gebürtige Berliner: "Entscheidend ist, wenn es nicht so gut läuft. Dann kommt zum Vorschein, ob es ein guter Haufen mit Mentalität und Charakter ist. [...] Bei den drei vorangegangenen Turnieren haben wir es meistens nicht geschafft, in schwierigen Momenten zusammenzustehen."

Vor allem diese mannschaftliche Geschlossenheit ist laut dem Real-Verteidiger entscheidend, wenn am Freitag auch Turnier-Favorit Spanien bezwungen und der Einzug ins EM-Halbfinale klargemacht werden soll.

Fußball-EM 2024: Deutschland braucht "Mut" gegen Spanien

"Man muss den Mut haben, nach vorn zu gehen, denn sie sind auch verwundbar. Sie pressen hoch, darüber kann man kommen", ging Rüdiger auf den vermeintlichen Matchplan gegen die Iberer ein, die bislang von allen EM-Teilnehmern den besten und konstantesten Eindruck hinterlassen haben.

Der Stammspieler führte dazu weiter aus: "Dazu musst du einen guten Ballbesitz und Ruhe in den Drucksituationen haben. Und du darfst keine Fehler machen, denn wir wissen um ihre Konterstärke mit Nico Williams und Lamine Yamal, zwei klassischen Außenspielern."

Deutschland hat seit 1988 kein Pflichtspiel mehr gegen Spanien gewonnen. Diese Bilanz will Rüdiger mit seinen DFB-Teamkollegen nun endlich aufpolieren.