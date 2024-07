Gündogan: Das kann der DFB-Schlüssel gegen Spanien werden

IMAGO/Moritz Mueller

Ilkay Gündogan und die DFB-Auswahl treffen im EM-Viertelfinale auf Spanien

Nationalspieler Ilkay Gündogan hat vor dem EM-Viertelfinale der deutschen Mannschaft in den höchsten Tönen von Gegner Spanien geschwärmt. Allerdings ist er überzeugt davon, dass die DFB-Auswahl die Iberer vor eine bisher unbekannte Aufgabe stellen wird.

Die Favoritenrolle im EM-Viertelfinale zwischen Deutschland und Spanien ist klar verteilt. Nach den bisherigen vier Spielen haben die Iberer die Nase auf dem Papier vorne. Das sieht auch Ilkay Gündogan so.

"Sie sind im Turnier die bisher beste Mannschaft", sagte der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft im Gespräch mit der Sportzeitung "AS". Er sei ein Fan des spanischen Spielstils mit viel Ballbesitz, schwärmte Gündogan, der genau darin aber auch eine Chance für die DFB-Elf sieht: "Wir werden sehen, wie sie reagieren, wenn wir den Ball eine ganze Zeit lang haben."

"Wenn man es nicht gewohnt ist, ohne Ball zu spielen, ..."

Genau das kann für ballbesitzorientiert spielende Mannschaft durchaus zu einem Problem werden, glaubt der DFB-Kapitän: "Das ist etwas, das wir bei Manchester City in den ersten Jahren unter Pep Guardiola erst lernen mussten. Wenn man es nicht gewohnt ist, ohne Ball zu spielen, ist es nicht so leicht, damit umzugehen."

Außer Frage steht für den 33-Jährigen, dass die deutsche Mannschaft gegen Spanien nur erfolgreich sein wird, wenn sie selbst aktiv ist. Nur so könne man zum Beispiel die beiden überragenden Youngster Lamine Yamal und Nico Williams im Zaum halten. "Wir können sie nur als Team stoppen. Und wir müssen sie dazu zwingen, auch defensive Aufgaben zu übernehmen. [...] Für uns wird es ganz entscheidend sein, zu wissen, wie wir sie stoppen können."

Gündogan: Bayern-Star Musiala Deutschlands bester Techniker

Mit Jamal Musiala hat die deutsche Mannschaft einen ähnliche stark aufspielenden Youngster in ihren Reihen. Ihm kommt gegen die Iberer ebenfalls eine wichtige Rolle zu, sagt Gündogan, der vom Bayern-Star mehr als angetan ist.

"Was die technischen Fähigkeiten angeht, ist er im Moment der beste Spieler, den wir haben. [...] Er weiß, zu was er in der Lage ist, auch unser Team und der Trainer wissen das. Dazu mag ich ihn auch als Menschen. Er ist zurückhaltend und sehr nett. Ich kann nur positive Dinge über ihn sagen", lobte Gündogan.