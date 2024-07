Fanzonen vorübergehend geschlossen

IMAGO/Reuhl/SID/IMAGO/Fotostand / Reuhl

Vorerst geräumt: Die Fanzonen in Berlin

Am Rande des EM-Viertelfinals zwischen der Türkei und den Niederlanden sind am Samstagnachmittag die Fanzonen in der Hauptstadt vorerst geschlossen worden. Grund sind aufziehende Unwetter und Sturmböen, das teilten die Veranstalter mit.

"Je nach Entwicklung der Wetterlage", hieß es in der Mitteilung, werden die Fanzonen zum Spiel am Abend (21:00 Uhr/RTL und MagentaTV) wieder geöffnet. Zunächst wurden die Bereiche am Brandenburger Tor und am Reichstag geräumt.