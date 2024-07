BVB bestätigt Anton-Transfer

IMAGO

Waldemar Anton wechselt vom VfB Stuttgart zum BVB

Borussia Dortmund hat sich die Dienste von Nationalspieler Waldemar Anton vom VfB Stuttgart gesichert. Das gab der BVB am Montag bekannt.

Bei den Schwarz-Gelben unterschreibt der Innenverteidiger einen Vertrag bis 2028.

"Ich freue mich riesig auf mein erstes Spiel im Signal Iduna Park, die Fans und meine Mitspieler. Ich hatte ursprünglich nicht vor, den Verein zu wechseln - aber dann kam Borussia Dortmund. Ein Top-Club, der gerade erst im Champions-League-Finale stand", wird Anton in einer Mitteilung des Vereins zitiert.

Der Abwehrspieler ergänzte: "Alle BVB-Verantwortlichen haben mir von Anfang an das Gefühl vermittelt, dass sie mich unbedingt verpflichten möchten und dass ich eine wichtige Rolle einnehmen kann und soll. Darauf habe ich richtig Bock."

Geschäftsführer Lars Ricken schwärmte in höchsten Tönen von dem Neuzugang. "Waldemar Anton hat sich sportlich, aber auch als Persönlichkeit zu einem Top-Verteidiger der Bundesliga entwickelt und seinen Klub zuletzt bis in die Champions League geführt", so der Ex-Profi.

Sportdirektor Sebastian Kehl sagte: "Waldemar ist ein erstklassiger Innenverteidiger und eine echte Verstärkung für uns. Als ambitionierter deutscher Nationalspieler passt er perfekt zu uns."

BVB zieht Ausstiegsklausel bei Anton

Übereinstimmenden Berichten zufolge hat der BVB die in Antons VfB-Vertrag verankerte Ausstiegsklausel in Höhe von 22,5 Millionen Euro gezogen, um den Innenverteidiger zu verpflichten.

Laut "Sky" verdient Anton beim BVB künftig rund sechs Millionen Euro im Jahr, ähnlich wie etwa Abwehrkollege Nico Schlotterbeck.

Der Wechsel des 27-Jährigen vom Überraschungsteam Stuttgart zu Dortmund ist seit Wochen ein offenes Geheimnis.

Anton ist nicht der einzige Spieler, den Borussia Dortmund für die kommende Saison aus dem Ländle lockt. Auch Stürmerstar Serhou Guirassy wechselt mit ziemlicher Sicherheit zum BVB.