IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Der FC Bayern startet direkt nach der EM in die Saisonvorbereitung

Zum ersten Mal seit 2012 startet der FC Bayern eine Sommer-Vorbereitung auf die bevorstehende Bundesliga-Saison nicht als amtierender Deutscher Fußball-Meister. Ungewohnte Vorzeichen also für die Münchner, die so schnell es geht zurück an die Ligaspitze wollen.

Unter dem neuen Cheftrainer Vincent Kompany soll in 2024/2025 der nächste Angriff in der Bundesliga, der Champions League und im DFB-Pokal gestartet werden, nachdem der deutsche Branchenprimus erstmals seit zwölf Jahren keinen einzigen Titel eingefahren hatte.

Die Vorzeichen für den neuen belgischen Coach an der Säbener Straße sind dabei durchaus kompliziert, muss er doch auf eine Vielzahl an Spielern zum Vorbereitungsstart noch wegen der Fußball-Europameisterschaft beziehungsweise des nachfolgenden Urlaubs verzichten.

Wie startet Vincent Kompany als neuer Linienchef beim FC Bayern? Wann ist das erste Testspiel der Münchner angesetzt? Wann findet das diesjährige Sommer-Trainingslager statt? Alle Antworten zu den wichtigsten Terminen der Bayern-Vorbereitung gibt es hier.

Das ist der Sommerfahrplan des FC Bayern