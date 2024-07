Dreesen und Hainer formulieren Ansprüche an Kompany

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen (li.) hat mit dem FC Bayern einiges vor

Die titellose Saison 2023/24 soll eine Ausnahme bleiben, das hat der FC Bayern schon unmittelbar nach dem Ende der unbefriedigenden letzten Spielzeit mitgeteilt. Mittlerweile ist in Vincent Kompany ein neuer Trainer gefunden und dieser soll die Münchner schnell wieder in die Erfolgsspur zurückführen, diesen Anspruch haben zumindest Klub-Boss Jan-Christian Dreesen und Präsident Herbert Hainer nun formuliert.

Der FC Bayern befindet sich derzeit mitten im Umbau. Nach dem unerwarteten dritten Platz in der abgelaufenen Bundesliga-Saison wird der Kader auf den Kopf gestellt, zahlreiche neue Gesichter wurden schon verpflichtet, einige Routiniers könnten den Rekordmeister noch verlassen. Mittendrin Neu-Coach Vincent Kompany, der nicht nur die Umstrukturierung moderieren muss, sondern auch schon direkt unter Erfolgsdruck steht.

Das jedenfalls haben Bayern-Präsident Herbert Hainer und der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen deutlich durchblicken lassen. Der Pokalsieg und die Schale sind unabrückbar das Ziel.

"Die Meisterschaft ist der ehrlichste Titel, das hat Karl-Heinz (Rummenigge/d.Red.) immer gesagt, und da hat er recht. Wir wissen, dass wir starke Konkurrenz haben, und dass der Weg zur Schale immer der längste ist. Aber das ist unsere Zielsetzung, so wie jede Saison", sagte Dreesen gegenüber "Sport Bild" und erstickte mögliche Ausreden aufgrund des radikalen Kaderumbruchs sofort im Keim: "Davon rücken wir nicht ab. Das würde nicht zum FC Bayern passen."

In der Champions League gilt laut dem Sport-Magazin das Halbfinale als die Vorgabe. Allerdings sei es in der Königsklasse "eine besondere Saison, nicht nur aufgrund des neuen Systems", erinnerte Dreesen daran, dass alle 36 Teams nun in einer Ligaphase und nicht mehr in kleineren Gruppen beginnen, "sondern vor allem, weil das Finale nach über einem Jahrzehnt wieder einmal in München stattfindet".

Hainer: "Das ist der Anspruch des FC Bayern"

Nachdem die Münchner im letzten Jahr "nur um Haaresbreite vom Finale entfernt" gewesen seien, träumt man mit Blick auf den Sommer 2025 natürlich von einem erneuten "Finale dahoam", dieses Mal mit besserem Ausgang als 2012, als man im Elfmeterschießen dem FC Chelsea unterlag.

Wie Dreesen forderte auch Hainer von Kompany mindestens die Meisterschaft in der Bundesliga. "Gemeinsam wollen wir wieder Titel gewinnen, denn das ist der Anspruch des FC Bayern", sagte er der "Sport Bild". Mit Kompany seien nun "neue Ideen, neue Impulse für unsere Mannschaft" dazu gekommen, die dabei helfen sollen.

"Vincent war viele Jahre Kapitän bei Manchester City, das ist man bei einem europäischen Top-Klub über so einen langen Zeitraum nicht einfach so. Er ist eine starke Persönlichkeit, hat einen klaren Plan und ist überzeugt von dem, was er tut und dass er mit dem FC Bayern viel erreichen kann", erklärte Hainer.