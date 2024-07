2. Bundesliga feiert 50-jähriges Jubiläum mit Retro-Ball

Derbystar/SID

Spielball im 70er-Jahre-Look

Keine bunten Farben, nur weißer Grund, schwarze Fünfecke und Umrandungen in leichtem Grau: Anlässlich des 50. Jahrestages der ersten Begegnung der 2. Fußball-Bundesliga kommt an den ersten beiden Spieltagen der kommenden Saison ein Ball in Retro-Optik zum Einsatz.

Hersteller Derbystar präsentierte am Mittwoch den Fußball, mit dem erstmals bei der Auftaktpartie zwischen dem 1. FC Köln und dem Hamburger SV am 2. August angestoßen wird.

Durch das Design, das in ähnlicher Form auch in der Premierensaison 1974/75 üblich war, erhalte der Ball "seinen klassischen Schwarz-Weiß-Charme", erklärte Derbystar-COO Joachim Böhmer. Die anschließenden 32 Spieltage der Zweiligasaison werden danach mit der bunten Variante des Balles gespielt.