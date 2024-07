Exklusiv: VfL Bochum in Gesprächen mit Serie-A-Stürmer

IMAGO/www.imagephotoagency.it

Kandidat beim VfL Bochum: Antonio Colak

Nach der dramatischen Last-Minute-Rettung in der Relegation will der VfL Bochum einen Neustart, um auch 2024/2025 in der Fußball-Bundesliga bestehen zu können. Weit oben auf der Einkaufsliste steht ein neuer Mittelstürmer, der Philipp Hofmann seinen Platz streitig macht. Eine heiße Spur führt dabei nach Italien.

Trotz einer 0:3-Packung im Relegations-Hinspiel gegen Fortuna Düsseldorf auch in der neuen Saison in der höchsten deutschen Spielklasse vertreten zu sein, empfinden viele Fans des VfL Bochum noch immer als kleines Wunder. Viele hatten den Ruhrpott-Klub bereits abgeschrieben, doch das Team bewies unglaubliche Comebacker-Qualitäten und drehte den Rückstand noch.

Allen Beteiligten war im Anschluss allerdings klar, dass im Sommer ein Umbruch vonnöten ist, in nahezu allen Mannschaftsteilen drückte der Schuh. Einige vielversprechende Neuverpflichtungen wurden schon getätigt, darunter die ablösefreien Mittelfeldspieler Ibrahima Sissoko und Dani de Wit. Der Angriff ist dagegen weiterhin eine Baustelle.

Auf der Neun fehlte ein zuverlässiger Torjäger, auch wenn Routinier Philipp Hofmann in der Rückserie sechs wichtige Treffer erzielte. Womöglich könnte ein Italien-Legionär Abhilfe schaffen.

Nach Informationen von RTL/ntv und sport.de bemühen sich die Bochumer Verantwortlichen nämlich um einen Transfer von Antonio Colak. Der Deutsch-Kroate steht derzeit bei Serie-A-Aufsteiger Parma Calcio unter Vertrag, war in der Vorsaison jedoch nur Edeljoker.

In 22 Einsätzen traf der 30-Jährige drei Mal, eine Trennung noch in diesem Sommer gilt als wahrscheinlich. Sein aktuelles Arbeitspapier ist bis 2026 gültig.

Vergangenen Juli hatte Parma noch knapp drei Millionen Euro an die Glasgow Rangers überwiesen, um Colak nach Italien zu holen. Momentan sollen erste Gespräche zwischen dem VfL und dem Angreifer laufen.

Antonio Colak kennt die 1. Bundesliga

Vor seiner Zeit in Parma hatte sich Colak in Glasgow, Malmö und Rijeka deutlich treffsicherer gezeigt. Zur Belohnung durfte er drei Mal für die kroatische A-Nationalmannschaft ran.

Plus: In Deutschland ist der gebürtige Ludwigsburger ein alter Bekannter. Colak spielte schon für den 1. FC Nürnberg, Darmstadt 98, den 1. FC Kaiserslautern, die TSG Hoffenheim, den Karlsruher SC und den FC Ingolstadt.

28 Partien absolvierte der wuchtige Mittelstürmer zwischen 2013 und 2017 in der 1. Bundesliga. In dieser Zeit gelangen ihm vier Tore. Möglicherweise kommen bald weitere hinzu.