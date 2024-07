Scheitert der Undav-Transfer wegen dieser Personalie?

IMAGO

Deniz Undav besuchte seine VfB-Kollegen zuletzt während seiner Urlaubszeit

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart will Nationalspieler Deniz Undav unbedingt fest vom englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion verpflichten. Bis dato hat es aber noch immer keinen Durchbruch gegeben, der Spieler ist auch für erste Offerten jenseits der 20 Millionen Euro noch nicht zu bekommen. In Brighton hängt wohl alles von einer ganz besonderen Personalie ab.

Wie der "kicker" berichtete, geht es den Seagulls vor allem darum, erst einmal die weitere Zukunft von Top-Torjäger Joao Pedro zu klären. Der Brasilianer wirkte in der abgelaufenen Saison in wettbewerbsübergreifend 40 Pflichtspielen für Brighton & Hove Albion mit, traf dabei 20 Mal. Eine Top-Quote, die den 22-Jährigen auf dem englischen Transfermarkt hochattraktiv hat werden lassen.

Sollte Joao Pedro trotz langfristigen Vertrags bis 2028 in Brighton noch verkauft werden, würde der Klub wohl auf eine Undav-Rückkehr auf die Insel bestehen. Egal, wie weit ihm der VfB Stuttgart in Sachen Ablöse für den deutschen Angreifer noch entgegenkommt.

Wird Joao Pedro aber im Verein gehalten, könnte Undav, der letzte Saison als Leihspieler in Stuttgart herausragend funktionierte, doch noch fest ins Ländle abgegeben werden.

Undav traf in der Bundesliga 18 Mal für den VfB Stuttgart

In den vergangenen Tagen wurde vermehrt darüber spekuliert, dass der Tabellenelfte der abgelaufenen Premier-League-Saison bis zu 30 Millionen Euro für Deniz Undav verlangen würde. Dass die Schwaben derart viel Geld für den Angreifer ausgeben werden, nachdem sie zuletzt erst die vereinsinterne Rekordsumme von 21 Millionen Euro für Ermedin Demirovic vom FC Augsburg investierten, scheint eher unwahrscheinlich.

Undav hatte als Leihspieler in seiner ersten VfB-Saison herausragende 18 Tore in 30 Bundesliga-Partien erzielt und im Stuttgarter Trikot den Sprung in die deutsche Nationalmannschaft geschafft. Derzeit weilt er nach der Heim-EM noch im Urlaub.