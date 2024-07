Enthüllt: So ist Bayerns Zeitplan mit den DFB-Stars

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Der FC Bayern will Kimmich, Musiala, Müller und Co. mit auf Asien-Reise nehmen

Beim FC Bayern stand zu Beginn der Woche die obligatorische Leistungsdiagnostik an, am Mittwoch wurde dann das erste offizielle Mannschaftstraining absolviert. Allerdings fand sich in München bislang nur eine kleine Gruppe ein. Von den deutschen Nationalspielern und auch von anderen EM-Fahrer gab es bislang noch keine Spur. Doch nun steht fest, wann Jamal Musiala und Co. an die Säbener Straße zurückkehren sollen.

Vincent Kompany hat es dieser Tage beim FC Bayern noch mit einem Rumpfkader zu tun. Das erste Mannschaftstraining absolvierte der neue Coach mit "nur" 18 Spielen, viele davon aus dem Nachwuchs. Kein Wunder: Die EM ist erst vor wenigen Tagen zu Ende gegangen, viele Stars haben gerade erst ihren Urlaub angetreten.

Im Fall der deutschen Nationalspieler, die beim FC Bayern unter Vertrag stehen, sieht das etwas anders aus. Das bittere Viertelfinal-Aus gegen Spanien ist bereits rund 14 Tage her. Wann also werden Manuel Neuer, Thomas Müller, Jamal Musiala, Joshua Kimmich und Leroy Sané dem Rekordmeister wieder zur Verfügung stehen?

Nach Informationen von "Bild" erwartet man die DFB-Stars noch vor Monatsende in München zurück. Der Grund: Sie müssen mit auf die Asien-Reise des FC Bayern, die vom 31. Juli bis zum 4. August angesetzt ist. Gut möglich also, dass sie spätesten am Montag, den 29. Juli wieder an der Säbener Straße zur Leistungsdiagnostik erscheinen.

Lediglich bei Sané könnte es möglich sein, dass dieser nach seiner Schambein-OP noch länger Zeit bekommt, spekuliert das Blatt.

So oder so: Bis zur Asien-Reise wären die von Sportdirektor Christoph Freund versprochenen drei Wochen Urlaub definitiv um. Genau diese Zeit hatte der Bayern-Funktionär zuletzt auch Final-Teilnehmer Harry Kane zugesagt, der mit seinen Engländern am Ende Spanien bei der EM unterlag und erneut titellos blieb.

FC Bayern gibt Harry Kane Urlaub

"Es war auch eine sehr, sehr lange Saison für Harry, er wird auch diese drei Wochen Urlaub jetzt bekommen, die jeder Spieler bekommt", sagte Freund.

Auch die Stars, die das Halbfinale erreichten - Matthijs de Ligt (Niederlande), Dayot Upamecano und Kingsley Coman (jeweils Frankreich) - werden erst nach der Asien-Reise zum Team stoßen. Alle drei gelten jedoch auch als mögliche Verkaufskandidaten.