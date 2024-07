Abschied aus Leipzig? Olmo äußert klare Absichten

IMAGO/www.imagephotoagency.it

Dani Olmo wurde mit Spanien Europameister

Dani Olmo bestimmt dieser Tage die Schlagzeilen rund um den Fußball-Bundesligisten RB Leipzig. In Kürze läuft zwar die Frist ab, innerhalb der der Europameister für festgeschriebene 60 Millionen Euro zu haben ist. Ein Abschied aus Leipzig scheint aber auch danach noch gut möglich zu sein.

Neben den beiden Großklubs FC Bayern und Manchester City hatte sich zuletzt auch Atlético Madrid im Werben um den 26-Jährigen in Stellung gebracht. Auch der Hauptstadtklub aus der La Liga habe seine Bemühungen um Olmo, der mit fünf Torbeteiligungen für Spaniens Nationalmannschaft zum EM-Helden geworden war, deutlich intensiviert, hieß es zuletzt in einem Medienbericht.

Nun vermeldete die "Mundo Deportivo", dass mit dem FC Barcelona ein weiterer Top-Verein an dem Mittelfeldstar dran ist. Zu Barca hat Dani Olmo ohnehin eine besondere Beziehung, wurde er doch in seiner Jugendzeit insgesamt sieben Jahre lang in der Akademia La Masia ausgebildet.

Wer Olmo auch immer fest verpflichten will, muss bis zum 20. Juli die Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro bei RB Leipzig aktivieren. Nach dem Wochenende wäre der genaue Kaufpreis dann wieder frei verhandelbar. Leipzigs Vereinsbosse um Sportdirektor Rouven Schröder hatten dabei schon durchblicken lassen, bei Angeboten über der 60-Millionen-Euro-Marke durchaus verhandlungsbereit zu sein.

Olmo hält sich Abschied von RB Leipzig offen

Mittlerweile hat sich Olmo selbst zu den anhaltenden Gerüchten um seine Person geäußert. Gegenüber der "Marca" legte der Katalane fest, was für seine Zukunftspläne von besonders großer Bedeutung ist.

"Ich möchte an einem Ort sein, an dem ich geschätzt und geliebt werde, und was ich tun möchte, ist gewinnen. Es gibt mehrere Optionen, wir werden sehen, was passiert", so Olmo, der einen Abschied von RB Leipzig nach insgesamt viereinhalb Jahren explizit nicht ausschloss: "Ich weiß nicht, ob ich in Deutschland bleiben werde, wir werden sehen."

Der Mittelfeldmann besitzt bei den Roten Bullen noch einen laufenden Vertrag bis 2027.