Eintracht Frankfurt tütet wohl nächsten Transfer ein

IMAGO/Giuseppe Maffia

Rasmus Kristensen unterschreibt wohl noch am Wochenende bei Eintracht Frankfurt

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat offenbar den nächsten Transfer und der Dach und Fach gebracht.

Wie "Sky" und "Bild" übereinstimmend berichtet, hat sich Eintracht Frankfurt die Dienste von Rechtsverteidiger Rasmus Kristensen von Leeds United gesichert.

Laut der Boulevardzeitung soll der dänische Nationalspieler noch am Donnerstag in Frankfurt gelandet sein. Am Freitag stehe dann der Medizincheck an. Noch vor dem Abflug ins Trainingslager in die USA am Montag soll der Deal verkündet werden.

"Sky" zufolge kommt Kristensen zunächst per Leihe zur SGE. Die Hessen sollen sich bei dem Deal eine Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro zugesichert haben.

Kristensen wird bereits seit einigen Tagen intensiv mit Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht. Nun sollen die Verantwortlichen von Leeds United und die des Bundesligisten eine Einigung erzielt haben.

Kristensen war 2018 vom FC Midtjylland zu Ajax Amsterdam gewechselt. Nur ein Jahr später folgte ein Wechsel zu RB Salzburg. Im Sommer 2022 schloss sich der Rechtsverteidiger Leeds United an. 13 Millionen Euro wechselten damals den Besitzer.

In der vergangenen Saison war Kristensen an die AS Rom verliehen. Für die Italiener stand der 27-Jährige in 31 Pflichtspielen auf dem Platz. Im Sommer kehrte zu dem englischen Zweitligisten zurück. In Leeds ist sein Vertrag noch bis 2027 datiert.

Kristensen bei EM nur Bankdrücker

Kristensen läuft zumeist als Rechtsverteidiger auf, der Däne kann aber auch im Abwehrzentrum oder im rechten Mittelfeld spielen.

Bei der EM in Deutschland gehörte Kristensen zum Kader der dänischen Nationalmannschaft, der 27-Jährige blieb allerdings ohne Einsatz.

Nach Can Uzun (kam für elf Millionen Euro vom 1. FC Nürnberg), Oscar Højlund (kam für 1,35 Millionen Euro vom FC Kopenhagen) und Krisztián Lisztes (kam für 4,5 Millionen Euro von Ferencváros) steht Eintracht Frankfurt nun vor dem nächsten großen Sommer-Transfer.