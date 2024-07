Transfer-Kehrtwende bei de Ligt möglich?

IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeyer

Könnte Matthijs de Ligt doch beim FC Bayern bleiben?

Zuletzt sah es so aus, als wenn Matthijs de Ligt kurz vor einem Wechsel vom FC Bayern zu Manchester United stehen würde. Allerdings haben die Red Devils inzwischen einen anderen Innenverteidiger verpflichtet. Könnte es in München gar zur Kehrtwende kommen?

Laut "Sky" geht die Tendenz inzwischen dahin, dass de Ligt (Vertrag bis 2027) am 2. August erst einmal zum FC Bayern zurückkehrt. Der Innenverteidiger befindet sich nach seiner Teilnahme an der Fußball-EM mit Oranje noch im Urlaub.

Der TV-Sender verweist gleichzeitig darauf, dass die Transferperiode noch bis Ende August läuft.

De Ligt galt in den letzten Tagen als heißer Kandidat bei Manchester United. Jedoch haben die Red Devils am Donnerstag Leny Yoro von Stade Rennes für die Abwehrmitte verpflichtet. Das Gesamtpaket soll es mit rund 70 Millionen Euro in sich gehabt haben.

FC Bayern besteht offenbar auf Ablöse-Forderung

Zwar sucht der FA-Cup-Sieger noch einen weiteren Innenverteidiger, allerdings will Manchester United wohl nicht die vom FC Bayern aufgerufenen 50 Millionen Euro plus Bonuszahlungen für de Ligt auf den Tisch legen. Die Münchner sollen ihrerseits auf der Summe bestehen und wollen den Preis demzufolge nicht senken.

De Ligt war erst 2022 für circa 67 Millionen Euro von Juventus an die Säbener Straße gewechselt. Der 24-Jährige zählte in der vergangenen Rückrunde unter Thomas Tuchel zum Stammpersonal. Inzwischen steht Vincent Kompany beim FC Bayern an der Seitenlinie. Die Münchner sind offen für einen Verkauf von de Ligt.

Schließlich ist der Tabellendritte der abgelaufenen Bundesliga-Saison seinerseits an Jonathan Tah von Bayer Leverkusen interessiert, wie es in übereinstimmenden Medienberichten heißt. Der FC Bayern müsste wohl zunächst de Ligt verkaufen, um das nötige Geld für den deutschen Nationalspieler zu haben. Tah (Vertrag bis 2025) soll mit einem Wechsel an die Isar liebäugeln.