Wilmots: Auf diesen Positionen sucht Schalke noch Spieler

Marc Wilmots (li.) hat über die Kaderplanung beim FC Schalke 04 gesprochen

Anfang August startet der FC Schalke 04 in die neue Zweitliga-Saison. Bis dahin soll sich am Kader der Königsblauen noch einiges tun. Sportdirektor Marc Wilmots hat nun verraten, auf welchen Positionen noch Neuzugänge kommen und was diese mitbringen sollen.

Bevor der FC Schalke 04 am 3. August (20:30 Uhr) gegen Eintracht Braunschweig in die Saison startet, sollen noch weitere Veränderungen am Kader des Revierklubs vorgenommen werden. Das hat Sportdirektor Marc Wilmots am Rande des traditionellen Schalke-Tags - dem großen Fan-Event vor der Arena - verraten.

Zu den bisherigen elf Neuzugängen sollen sich noch zwei weitere Spieler gesellen. "Wir suchen noch einen klassischen Stürmer und einen Spieler für das zentrale, offensive Mittelfeld", sagte Wilmots gegenüber mehreren Medien, das sei "der Wunsch". Was das Duo mitbringen soll? "Am liebsten sollen es zwei gestandene Profis sein", so der Belgier, der allerdings gleichzeitig darauf verwies, dass "der Markt sehr schwierig ist".

Auf der Hand liegt allerdings ebenfalls, dass Schalke noch Spieler abgeben muss. Wilmots verwies darauf, dass S04 derzeit 30 Spieler unter Vertrag habe. "Das ist sehr viel", so der 55-Jährige.

Ob Schalke Last-Minute-Schnäppchen machen kann, wollte Wilmots auf "WAZ"-Nachfrage nicht so richtig beantworten. Stattdessen sagte er: "Die Zeit ist schon ziemlich fortgeschritten. Wir brauchen einen vierten Stürmer zu Moussa Sylla, Bryan Lasme und Emil Höjlund."

Wilmots muss mit Schalke-Führung sprechen

Letztgenannter brauche auf Schalke zudem noch ein wenig Eingewöhnungszeit, ist eher eine Wette auf die Zukunft. Trotzdem freute sich der Sportdirektor, dass der Deal, der sich ewig zog, endlich finalisiert wurde. Sei sei "nicht einfach" gewesen, gab er einen Blick: "Um Emil zu holen, war viel Hintergrundarbeit erforderlich."

300.000 Euro Ablöse kostete der Angreifer. Doch wie viel Geld ist noch für die beiden Neuzugänge drin, die noch gewünscht sind? "Wir müssen in Absprache mit dem Vorstand sehen, was können wir noch ausgeben und was nicht", sagte Wilmots mit Blick auf die Vereinsbosse.