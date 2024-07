Union Berlin macht Jagd auf BVB-Youngster

IMAGO/David Inderlied

BVB-Youngster Tom Rothe (r.) soll bei Union Berlin auf dem Zettel stehen

Nach seiner überaus erfolgreichen Leihe zu Holstein Kiel kehrte Tom Rothe im Sommer zu Borussia Dortmund zurück. Nun steht der BVB-Youngster offenbar bei Union Berlin hoch im Kurs.

Laut Informationen der "Bild" ist Union Berlin scharf auf eine Verpflichtung des Linksverteidigers. Demnach hat der Hauptstadtklub dem 19-Jährigen bereits ein lukratives Angebot unterbreitet.

Bei den Eisernen könnte Rothe in die Fußstapfen von Robin Gosens treten. Der Nationalspieler liebäugelt dem Vernehmen nach mit einem Wechsel. Laut "Bild" würde Union den 30-Jäjhrigen im Sommer ziehen lassen, sofern ein Klub bereit ist, mehr als zehn Millionen Euro zu zahlen.

Rothes Vertrag beim BVB ist noch bis 2026 datiert. Der Youngster machte zuletzt deutlich, dass er in der kommenden Saison in Dortmund angreifen will. "Genau das war der Sinn der Leihe, ein Jahr Spielpraxis sammeln und dann hier wieder attackieren", sagte der Abwehrspieler in einem vereinseigenen Interview.

Der U21-Nationalspieler ergänzte: "Jetzt will ich in der Vorbereitung Gas geben und dem neuen Trainer zeigen, wer ich bin und was ich kann. Das geht jetzt los und freue ich mich drauf. Und dann sehen wir, was daraus wird."

Wie plant der BVB mit Tom Rothe?

Ob der BVB mit Rothe plant, ist laut den "Ruhr Nachrichten aber noch nicht ganz klar. Ein Verkauf in diesem Sommer soll für die Schwarz-Gelben aber zunächst nicht infrage kommen. Sollte er Trainer Nuri Sahin in den nächsten Wochen nicht vollends von sich überzeugen, sei aber ein weiteres Leihgeschäft durchaus denkbar.

Rothe war in der vergangenen Spielzeit an Holstein Kiel ausgeliehen, feierte mit den Störchen den sensationellen Aufstieg in die Erstklassigkeit und hatte mit vier Toren und zehn Vorlagen großen Anteil an dem Erfolg.

In der Bundesliga-Saison 2021/2022 debütierte Tom Rothe bereits im Alter von 17 Jahren für Borussia Dortmund, trug sich damals beim 6:1-Sieg gegen den VfL Wolfsburg an der Seite der BVB-Superstars Marco Reus, Erling Haaland oder Jude Bellingham sogar in die Torschützenliste ein.