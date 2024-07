Topklub blitzt mit Olmo-Angebot bei RB Leipzig ab

IMAGO/Mika Volkmann

Dani Olmo steht offenbar beim FC Barcelona auf dem Zettel

Der Poker um Dani Olmo nimmt immer weiter Fahrt auf. Ein Topklub ist nun offenbar mit einem ersten Angebot bei RB Leipzig abgeblitzt. Ob der FC Bayern weiterhin mitmischt, ist unklar.

Wie "Sky" und die spanische Zeitung "Mundo Deportivo" übereinstimmend berichten, hat der FC Barcelona eine Offerte für Olmo abgegeben.

Dem TV-Sender zufolge hat Leipzig diese allerdings abgelehnt. Demnach fordern die Sachsen 60 Millionen Euro für den Europameister, dabei orientiert sich der Bundesligist an der Klausel, die vor Kurzem ausgelaufen ist.

Bis zum vergangenen Samstag um 23:59 Uhr hätte ein Interessent Olmo für eine festgeschriebene Ablöse in Höhe von 60 Millionen Euro verpflichten können. Doch kein Klub schlug zu, die Klausel lief daher aus.

"Sky" zufolge sind die Leipziger Verantwortlichen aber bereit, den Spieler ziehen zu lassen, sollte ein Klub ein Angebot im Bereich der Klausel abgeben.

Die jüngste Offerte des FC Barcelona habe aber deutlich unter den Leipzig-Erwartungen gelegen, heißt es.

Über die Zukunft von Dani Olmo von RB Leipzig wird seit Wochen spekuliert. Unter anderem soll der deutsche Rekordmeister FC Bayern Interesse daran haben, den spanischen Europameister nach München zu locken.

Bleibt Olmo doch bei RB Leipzig?

Zuletzt hatte die "Sport Bild" berichtet, dass dem FC Bayern, Atlético Madrid und dem FC Barcelona die Klausel für Olmo zu hoch gewesen sei. Die Münchner müssten zudem erst Spieler veräußern, um aktiv zu werden, Atlético verfügt nicht über das nötige Geld und Barca soll auf eine Ratenzahlung gepocht haben, die die Klausel nicht vorgesehen hat.

Olmo ist vertraglich noch bis 2027 an RB Leipzig gebunden. Sollten die Sachsen an ihrer hohen Ablöseforderung festhalten, ist nicht auszuschließen, dass der 26 Jahre alte Offensivspieler auch in der kommenden Saison bei den Roten Bullen spielt.