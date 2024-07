Medien: FC Bayern "voll fokussiert" auf Doué-Transfer

IMAGO/Norbert Scanella

Désiré Doué steht auf dem Wunschzettel des FC Bayern ganz oben

Mit dem französischen Olympia-Fahrer Michael Olise hat der FC Bayern bereits einen Neuzugang für die offensive Außenbahn präsentiert. Die Planungen des deutschen Rekordmeisters auf den Flügeln sind allerdings noch nicht abgeschlossen. Nun ist der Klub offenbar "voll" auf eine Verpflichtung von Rennes-Youngster Désiré Doué fokussiert.

Das berichtet "Sky"-Transferjournalist Kerry Hau bei X (ehemals Twitter). Demnach liefern sich die Münchner ein "enges Kopf-an-Kopf-Rennen" mit Paris-Saint Germain um die Dienste des 19-Jährigen, der aktuell noch bei Stade Rennes unter Vertrag steht. Eine Entscheidung im Werben um den Youngster stehe aus, heißt es.

Die Verantwortlichen des FC Bayern haben dem französischen Offensiv-Juwel laut Hau "einen klaren, wertschätzenden Plan aufgezeigt", der bei Doué "positives Feedback" hervorgerufen habe. Dennoch ist weiterhin unklar, ob der Bundesligist die hohe Ablöseforderung von Rennes, die sich auf 60 Millionen Euro belaufen soll, erfüllen wird.

Gehen dem FC Bayern die Doué-Alternativen aus?

Zuletzt hatten "Sky" und "L'Équipe" übereinstimmend berichtet, dass PSG auf jüngste Offerte des FC Bayern reagiert hat und sein eigenes Angebot für den 19 Jahre alten Flügelstürmer auf 60 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen erhöht hat. Die Münchner hatten Stade Rennes dem Vernehmen nach zuletzt 55 Millionen Euro geboten.

Das Problem für den FC Bayern: Laut Hau deutet sich an, dass dem Klub die Alternativen ausgehen. Zuletzt waren Dani Olmo von RB Leipzig und Xavi Simons (PSG) an der Isar gehandelt worden. Doch laut "Bild" tendiert der Niederländer aktuell stark gegen einen Wechsel nach München. Stattdessen wird sich der EM-Fahrer wohl erneut auf Leihbasis RBL anschließen.

Bei Olmo bahnt sich ebenfalls eine Entscheidung an. Ein erstes Angebot für den spanischen Europameister vom FC Barcelona soll in Sachsen bereits eingegangen sein. Diese habe der Champions-League-Teilnehmer aber abgelehnt, so Hau.