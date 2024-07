Eintracht-Boss nach NFL-Besuch begeistert

IMAGO/Naoki Morita

Markus Krösche war begeistert von den Colts

Bundesliga-Klub Eintracht Frankfurt befindet sich derzeit auf einer USA-Reise und hat dabei Halt im Bundesstaat Indiana gemacht. Dabei kam es zu einem Treffen und Austausch mit den Indianapolis Colts aus der NFL.

Die Eintracht bestreitet dieser Tage die Frankfurt Americas Tour 2024 und entsandte davon eine Delegation aus Louisville/Kentucky ins benachbarte Indianapolis/Indiana. Angeführt von Sportvorstand Markus Krösche ging es dort zu einer Besichtigung der Teameinrichtungen der Colts. Auf der Agenda standen neben einem Besuch des Teammuseums auch die Besichtigung des TV-Studios des Klubs, der sportlichen Einrichtungen und selbst das Büro von Teameigner Jim Irsay.

Irsay ist als Musikliebhaber bekannt und hat dort unter anderem ein paar seltene Sammlerstücke ausgestellt, darunter Gitarren von Bob Dylan, eine gelbe E-Gitarre von Prince und der Original-Songtext von "Hey Jude" von den Beatles, wie die Website der Eintracht berichtet.

Im Vordergrund stand aber natürlich das Sportliche und das hinterließ durchaus Eindruck bei Krösche: "Es ist natürlich alles etwas größer, deutlich größerer Kader, ich glaube es sind 53, die am Ende in so einem Kader drin sind, der Staff drumherum ist natürlich nochmal größer - die Räumlichkeiten, wir waren in der Halle, das ist alles zwei, drei Nummern größer als es im Fußball ist", verriet Krösche gegenüber "EintrachtTV".

Colts 2023 zu Gast in Frankfurt

Weiter ließ er wissen: "Es ist immer ganz gut, sich auszutauschen, dass auch viele Dinge, die wir machen, natürlich auch bei ihnen immer aktuell sind. Von daher ist es gut, sich auch mal in den einzelnen Bereichen auszutauschen. Wie machen sie was? Wie sehen sie auch die Liga und die Weiterentwicklung von einem Verein. Und das ist sehr interessant."

Die NFL ist für die Eintracht derweil natürlich kein Neuland, schließlich besteht bereits seit 2022 eine strategische Partnerschaft mit den Carolina Panthers, die Marketingrechte für Deutschland besitzen und in diesem November ein Spiel in der Münchner Allianz Arena gegen die New York Giants bestreiten werden. Zuvor waren unter anderem die Colts im vergangenen Jahr zu Gast im Deutsche Bank Park zu einem der zwei dort ausgetragenen Spiele der Regular Season 2023.