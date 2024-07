RB-Star mit klarer Aussage zur Xavi-Zukunft

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Xavi Simons (l.) spielte in der letzten Saison an der Seite von Kevin Kampl

Zuletzt verdichteten sich die Anzeichen, dass EM-Star Xavi Simons tatsächlich über den Sommer hinaus bei RB Leipzig verbleiben könnte. Der Fußball-Bundesligist strebt ein erneutes Leihgeschäft mit Paris Saint-Germain an und steht Medienberichten zufolge dicht vor einem Abschluss. Diese jüngsten Meldungen kommen auch bei den anderen RB-Stars bestens an.

Während der langen Flugreise nach New York, wo RB Leipzig im Rahmen seiner US-Tour in diesem Sommer seit dem Wochenende Station macht, äußerte sich Mittelfeldspieler Kevin Kampl am "Sky"-Mikrofon zu der Personalie.

Kampl zeigte sich "positiv gestimmt", dass Xavi tatsächlich schon bald wieder ins RB-Trikot schlüpfen wird und die Leipziger als Leihspieler für eine weitere Saison verstärkt.

"Ich glaube, dass er auch selber weiß, was er an uns hat, was er an Leipzig hat. Auch für seine weitere Entwicklung. Deswegen hoffe ich und glaube daran, dass er bald wieder bei uns ist", führte der 33-Jährige weiter aus über den PSG-Youngster, der in der abgelaufenen Bundesliga-Spielzeit acht Tore in 32 Spielen erzielte und einer der Senkrechtstarter der Sachsen war.

FC Bayern schaut bei Xavi Simons gänzlich in die Röhre

Laut übereinstimmender Medienberichte haben sich RB Leipzig und Paris Saint-Germain darauf geeinigt, dass Xavi erneut für eine Saison an den Cottaweg verliehen wird. Anschließend sollen die Roten Bullen aber keine Kaufoption besitzen, der 21-Jährige behält dann seinen Anschlussvertrag bis 2027 beim französischen Renommierklub.

Nach "Sky"-Informationen sind alle relevanten Parteien über diese Planungen involviert, in den kommenden Tagen soll dann alles dingfest gemacht werden. Die US-Tour der Leipziger findet noch ohne Xavi Simons statt.

Gänzlich in die Röhre schaut in dieser Personalie dann offensichtlich der FC Bayern, der ebenfalls an dem Offensivspieler dran gewesen sein soll.