Nagelsmann-Ansage haut Klopp vom Hocker

Jürgen Klopp genoss die EM in Deutschland als Zuschauer

Jürgen Klopp galt stets als "natürlicher" Bundestrainer, sollte er einmal keinen Verein trainieren. Es ist anders gekommen. Klopp macht Pause und beim DFB sitzt Julian Nagelsmann bis 2026 fest im Sattel - und haut Klopp mit seiner Art von selbigem.

Der langjährige Trainer von Borussia Dortmund und dem FC Liverpool hat Nagelsmann für den Auftritt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Heim-EM in hohen Tönen gelobt.

"Julian hat es super gemacht. In der Außenwirkung überragend. Im reinen Trainerjob richtig, richtig gut", sagte Klopp in einem Interview auf dem Internationalen Trainerkongress in Würzburg.

Die Art und Weise, wie die Nationalelf beim Turnier zuhause auftrat, habe ihn "sehr glücklich" gemacht, so der 57-Jährige. Deutschland war bei der EM im Viertelfinale am späteren Europameister Spanien gescheitert, verlor das Spiel nach Verlängerung knapp mit 1:2.

Jürgen Klopp: Cucurella-Hand war "natürlich Elfmeter"

Klopp äußerte sich auch zur umstrittenen Elfmeter- respektive Nicht-Elfmeter-Szene um den Spanier Marc Cucurella, der einen Schuss von Jamal Musiala im Sechszehner mit der linken Hand abgelenkt hatte. "Ja, es war natürlich ein Elfmeter. Da können mir alle erzählen, was sie wollen", sagte die Trainer-Legende.

Richtig gut kam bei dem als Top-Motivator legendär gewordenen Klopp die Kampfansage von Bundestrainer Nagelsmann nach dem bitteren und unglücklichen EM-Aus an. "Ich habe es geliebt, wie Julian das gesagt hat, dass wir in zwei Jahren Weltmeister werden. Da bin ich aus dem Stuhl und habe gesagt: Wir werden Weltmeister in zwei Jahren und ich gucke mir das an."

Nagelsmann hatte seinen Vertrag beim DFB schon vor der EM bis 2026 verlängert. Klopp hatte im Sommer nach neun Jahren als Teammanager beim FC Liverpool aufgehört. Er befindet sich seither in einem einjährigen Sabbatical und hegt nach eigener Aussage derzeit keinerlei Trainerambitionen.