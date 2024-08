Riesenlob für DFB-Youngsters: "Voller Leichtigkeit"

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Florian Wirtz (l.) und Jamal Musiala waren Stammspieler bei der Heim-EM

Rudi Völler hat als Sportdirektor der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft seinen Anteil daran, dass es mit dem DFB-Team rund um die Heim-EM im zurückliegenden Juni und Juli wieder bergauf ging. Als deutlich wichtiger als seine eigene Rolle sieht Völler selbst aber die der Spieler an, die bei der Europameisterschaft immerhin bis ins Viertelfinale kamen.

Bis zur knappen Niederlage gegen Spanien (1:2 n.V.) zeigte sich die deutsche Nationalmannschaft stark formverbessert und galt als Titelkandidat. Vor allem die Youngsters im Team um Florian Wirtz von Bayer Leverkusen und Jamal Musiala vom FC Bayern überzeugten.

Ex-Weltmeister Rudi Völler bedachte das Duo im "kicker" nun mit einem Sonderlob: "Florian Wirtz steht – ebenso wie Jamal Musiala – für einen ideenreichen Fußball voller Leichtigkeit, und beide sind heute bereits Vorbild für Tausende junger Spieler, wie überhaupt Deutschlands Sportart Nummer eins mit der EM einen Aufschwung erlebte, der vor wenigen Monaten noch undenkbar erschien", meinte der 64-Jährige, der rund um das EM-Turnier sehr nahe an der Mannschaft war.

Für Völler steht fest: "Die Nationalmannschaft ist wieder unser Flaggschiff, dies auch dank unserer beiden jungen Hoffnungsträger."

Großes Lob gab es von dem einstigen Teamchef der Nationalmannschaft auch für Toni Kroos, der kurz nach seinem Karriereende zum zweiten Mal als Deutschlands Fußballer des Jahres ausgezeichnet wurde.

Kroos geht als erfolgreichster deutscher Fußballer aller Zeiten

"Was soll und was kann man über Toni Kroos eigentlich noch erzählen?", fragte Völler in seinem "kicker"-Beitrag und gab danach selbst die Antwort: "Seine Entscheidung, zur deutschen Nationalmannschaft zurückzukehren, ist eine Antwort auf diese Frage. Weil er sich damit dem Risiko auslieferte, seiner beispiellosen Laufbahn einen schwarzen Fleck hinzuzufügen. Denn man darf nicht vergessen: Als er kam, befand sich unsere Nationalmannschaft in einer schwierigen Situation", lobte Völler die Entschlossenheit und den Mut des 34-Jährigen.

Kroos hatte nach dem erneuten Gewinn der Champions League und der spanischen Meisterschaft seine Laufbahn bei Real Madrid nach zehn Jahren bei den Königlichen beendet. Er gilt mit 34 gewonnenen Titeln als der erfolgreichste deutsche Fußballer aller Zeiten.