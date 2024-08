Musiala will Saison ohne Titel "nicht nochmal erleben"

IMAGO/Jerry Andre

Mit dem FC Bayern bleib Jamal Musiala in der letzten Saison titellos

Erstmals seit der Saison 2011/12 blieb der FC Bayern in der vergangenen Spielzeit ohne einen einzigen Titel. Ein Ereignis, das sich nach Meinung von Jamal Musiala nicht wiederholen soll. In einem Interview versprühte der Nationalspieler Optimismus, dass die Münchner aus den Fehlern gelernt haben.

"Wir sind noch nicht komplett, aber wenn wir wieder in München sind, haben wir wieder die ganze Mannschaft zusammen. Viele Sachen sind jetzt schon geändert worden, das habe ich gesehen. Die Stimmung in den letzten Tagen war echt gut. Wenn alle da sind, können wir dann richtig starten", freute sich der DFB-Star im Gespräch mit der "AZ".

Unter dem neuen Cheftrainer Vincent Kompany soll es beim FC Bayern wieder erfolgreicher zugehen. Nach der ersten titellosen Saison des deutschen Rekordmeisters seit zwölf Jahren wollen die Münchner Wiedergutmachung betreiben. "Wir sind hochmotiviert. Wir haben letzte Saison keinen Titel geholt, das wollen wir nicht nochmal erleben. Jeder bei uns ist ein Gewinner, wir wollen Titel gewinnen", so Musiala weiter.

FC Bayern muss "Schritte nach vorne gehen"

Eine Warnung schob der gebürtige Stuttgarter dann aber gleich hinterher: "Aber wenn wir nicht bei 100 Prozent sind die ganze Saison über und Gas geben in jedem Spiel, werden wir unsere Ziele nicht erreichen." Insbesondere Meister Bayer Leverkusen sei das Team, das nun im Zentrum der Aufmerksamkeit stehe.

"Wir müssen auf uns schauen, dass wir einfach besser sind und die Sachen machen, die wir machen wollen und Schritte nach vorne gehen. Sodass wir dann, wenn wir gegen sie spielen, auf einem guten Level sind", erklärte der deutsche EM-Fahrer der auch bei seiner eigenen Entwicklung noch Luft nach oben sieht. Er wolle "Schritte nach vorne machen" und "besser als letzte Saison sein".

Eine konkrete Zahl an Torbeteiligung gibt Musiala nicht als Ziel aus: "Ich will trotzdem immer Tore schießen und Assists sammeln, auch jetzt bei der EM, bei der ich mehr und mehr Tore geschossen habe: So will ich in die Saison reinkommen. Generell will ich einfach der Mannschaft helfen, Titel zu gewinnen."