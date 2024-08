Holstein Kiel will "nächsten Entwicklungsschritt gehen"

IMAGO/Norbert Jansen / fohlenfoto

Holstein Kiels Trainer Marcel Rapp strahlt trotz durchwachsener Testspielergebnisse viel Optimismus mit Blick auf die erste Bundesliga-Saison des Aufsteigers aus.

"Ich weiß um die Fähigkeiten dieser Mannschaft, und ich habe das Selbstvertrauen, zu sagen, dass wir diese Jungs mit dem Trainerteam auch noch mal weiterbringen werden", sagte der 45-Jährige dem kicker.

Zuletzt hatte Holstein mit einem 0:2 gegen den FSV Mainz 05 die dritte Testspiel-Niederlage hintereinander ohne eigenen Treffer hinnehmen müssen. Wozu es am Ende in der Bundesliga reicht, könne er nicht sagen, fügte Rapp an: "Aber ich bin sicher, dass wir den nächsten Entwicklungsschritt gehen werden."

Zudem setze er auf die Euphorie im Umfeld. Die Kieler sind der erste Klub aus Schleswig-Holstein, der in der Bundesliga spielen wird.

Rund um den Zweitliga-Start am vergangenen Wochenende habe er noch einmal realisiert, was sein Team erreicht habe. "Ganz ehrlich, es hat sich krass angefühlt", sagte Rapp: "Diese Liga beginnt mit dem Spiel Köln gegen den HSV, und du selbst realisierst in dem Moment, da du noch in der Vorbereitung bist und du denkst: Wir spielen da gar nicht mit, sondern sind jetzt eine Liga höher." Da komme auch Stolz auf.