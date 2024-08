Keine heiße Transfer-Spur bei Coman?

IMAGO/Ian Stephen

Kingsley Coman ist nach wie vor für den FC Bayern am Ball

Verlässt Kingsley Coman den FC Bayern im Sommer? Rund um den Flügelspieler ranken sich aktuell viele Gerüchte. Eine wirklich heiße Spur soll es aber noch nicht geben.

Laut "Sky" ist Paris Saint-Germain derzeit noch die konkreteste Option für Coman. Doch noch soll nichts fortgeschritten sein. Der TV-Sender schreibt lediglich von "formellen Gesprächen" zwischen dem FC Bayern und PSG.

Coman darf den FC Bayern wohl im Sommer verlassen. Im Raum steht eine mögliche Leihe mit anschließender Kaufoption oder Kaufpflicht.

Was läuft zwischen Manchester City und Coman?

"Bild" brachte zuletzt auch Manchester City ins Spiel. Teammanager Pep Guardiola kennt Coman noch aus gemeinsamen Zeiten an der Säbener Straße und beobachte ihn schon länger, so der Tenor. "Sky" zufolge gibt es noch "kein konkretes Interesse" der Skyblues an Coman.

Der 28-Jährige spielt bereits seit 2015 beim FC Bayern. Coman ist vertraglich noch bis 2027 an den deutschen Rekordmeister gebunden.

Die Münchner haben auf den offensiven Außenbahnen mit Coman, Serge Gnabry, Leroy Sané, Mathys Tel und Michael Olise aktuell ein Überangebot. Dahinter hoffen Talente wie Arijon Ibrahimovic oder Nestory Irankunda auf ihre Chance.

Holt der FC Bayern noch Doué?

Der FC Bayern ist zudem noch an Désiré Doué von Stade Rennes interessiert. Der 19-Jährige weilte zuletzt mit der französischen Auswahl bei den Olympischen Spielen in Paris, wo er die Silbermedaille gewann. "Ich habe mich voll auf die Olympischen Spiele konzentriert. Jetzt sind die Olympischen Spiele vorbei – ich muss eine Entscheidung treffen, und die wird in ein paar Tagen fallen", kündigte Doué nach dem verlorenen Finale gegen Spanien an.

Für den französischen Youngster sollen je nach Medienbericht rund 50 bis 60 Millionen Euro fällig werden. Der FC Bayern könnte Transfer-Einnahmen folgerichtig gut gebrauchen.