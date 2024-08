Supercup-Kracher: Warum die Hardcore-Fans nicht dabei sind

IMAGO/Kirchner-Media/TH

Die Duelle zwischen Leverkusen und dem VfB gehörten in der vergangenen Saison zum besten, was der deutsche Fußball zu bieten hat

Am Samstagabend geht es um den ersten Titel der Saison. Doublesieger VfB Stuttgart empfängt Vizemeister VfB Stuttgart zum Supercup 2024. Die aktiven Fanszenen beider Klubs werden allerdings nicht dabei sein. Das sind die Gründe.

Der Supercup 2024 sorgt schon im Vorfeld für Unstimmigkeiten. Neben der Standortfrage, die VfB-Boss Alexander Wehrle ärgerte, werden auch die Ultragruppierungen von Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart nicht dabei sein und keinen Support organisieren. Große Teile der organisierten Fanszenen werden dem Kracher-Duell fernbleiben.

In der Sommerpause teilte der Dachverband der Bayer-04-Fanszene mit, dass die Anhänger den Supercup boykottieren werden.

Zusätzliche englische Woche ärgert Fans

Den Supercup bezeichnete der Dachverband in einem Statement als "Kirmespokal". Problematisch sei aus Sicht der Fans vor allem, dass die Mannschaft eine weitere englische Woche bekommt. Das Duell zwischen Bayer 04 und dem VfB findet am Pokal-Wochenende statt. Die Erstrunden-Partien der beiden Klubs werden daher Ende August nachgeholt. Die Werkself spielt am 28. August, an einem Mittwoch um 18 Uhr in Jena.

"Der Sinn des Supercups erschließt sich vielen Fans sowieso nicht und ist kein Titel, der jemals irgendwo auf die Visitenkarte kommen würde. Der Double-Sieger gegen den Vizemeister um einen Pokal. Das könnte auch einfach irgendwann stattfinden", heißt es in der Mitteilung.

Zuvor hatte auch die Ultraszene in Stuttgart klargestellt, dass sie nicht zum Supercup fahren werde.

Kein "sportlicher Reiz als Wettbewerb"

"Der DFL-Supercup hat aus unserer Sicht keinerlei sportlichen Reiz als Wettbewerb und dementsprechend für uns keine Relevanz, die ein organisiertes Auftreten rechtfertigen würde", teilten die Ultra-Gruppen um das Commando Cannstatt mit. Die Fans kritisieren wie auch die Leverkusen-Fans, dass durch die Ansetzung des Supercups eine weitere englische Woche entstehe, da die Erstrundenpartie des DFB-Pokals für den VfB verschoben werden muss. Dies komme "erschwerend hinzu". Stuttgart tritt am 27. August bei Preußen Münster an.

Der VfB Stuttgart spielt im Supercup, da Bayer Leverkusen sowohl Meisterschaft als auch Pokal gewonnen hat. Dadurch rücken die Schwaben als Vizemeister nach.

Dem VfB winkt damit der erste Titel seit 2007, als der Verein letztmals Meister wurde. 1992 gewann der VfB den Supercup gegen Hannover mit 3:1.